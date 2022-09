Mitsingkonzert im Teltower Bürgerhaus

„Teltow singt“: Am Mittwoch, 14. September, steigt im Teltower Bürgerhaus das nächste Mitsingkonzert. Musikalische Laien sind ausdrücklich willkommen, es zählt nur die Freude an der Musik.

Das einfache Konzept hat eine große Wirkung. Vor Ort wird aus einer Liste ausgewählt, welche Titel gesungen werden. Die jeweiligen Texte werden mittels Beamer auf eine Leinwand übertragen, und schon kann es mit dem Singen losgehen. Dirk Zeugmann begleitet zusammen mit einer Live-Band durch den Abend. Hier gelten keine strengen Normen, lediglich der Spaß am gemeinsamen Singen verschiedenster Musikstücke mit anderen zählt. Das vielfältige Repertoire lässt dabei keine Wünsche offen. So reicht es von Volksliedern über Schlager bis hin zu aktuelleren Rock und Pop, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Der Beginn des Mitsingkonzerts am Mittwoch, 14. September, ist um 20:00 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr) im Bürgerhaus, Ritterstraße 10, 14513 Teltow. Tickets kosten 6,- bzw. ermäßigt 4,- Euro und sind nur an der Abendkasse erhältlich. Die Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler, Studenten, Rentner, Sozialkarteninhaber, Personen ab einem Grad der Behinderung von 50, Inhaber des Familienpasses in Begleitung mindestens eines Kindes sowie für Inhaber der Ehrenamtskarte. Weitere Informationen sind unter kultur.teltow.de abrufbar. PM

Symbolbild: Pixabay.com