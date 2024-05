Kunstallee Stahnsdorf distanziert sich von AfD – Wahlstand

Am 25. Mai fand die 2. Stahnsdorfer Kunstallee statt. Regionale Künstler präsentierten ihre Werke: Malerei, Keramik, Schmuck, Fotografie, Skulpturen sowie originelle Wohnideen. Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler distanzierten sich vom Wahlkampfstand der AfD auf der Festwiese.

Die Kunstalee ist ein Engagement von Künstlern für Künstler, aber auch für die Stahnsdorfer Bürger, die Region und ihre Gäste. Die Kunstalee wird von der Gemeinde Stahnsdorf unterstützt. Den Machern ist es wichtig, eine Veranstaltung für den kunstinteressierten Einzelbesucher und für die ganze Familie zu bieten – Kunst zum Schauen, Erleben und Kaufen. Am Abend fand vor der Kirche ein Open-Air-Konzert mit regionalen Bands statt.

Auf der Festwiese gab es auch einen Informationsstand der AfD zu den Wahlen am 9. Juni. Dazu Pamela Hennig-Salomone von den Organisatoren der Kunstallee: „Wir Künstler distanzieren uns von jeglichen politischen Absichten und insbesondere von einer möglichen Zusammenarbeit mit Parteien, insbesondere der AfD! Auf Anfrage bei der Gemeinde, warum auch ein AfD Stand direkt neben die Kunstallee platziert wurde, erhielten wir folgende Auskunft: In den zwei Monaten vor der Wahl ist es nach dem Straßengesetz grundsätzlich erlaubt, Wahlstände auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen aufzustellen. Warum dies trotz vorheriger Ankündigung an alle Parteien und Zusagen der Linken und der SPD nur von der AfD wahrgenommen wurde, ist unklar. Die räumliche Nähe zur Kunstallee war für uns Künstler und Besucher eine unangenehme Überraschung und wir hoffen, dass in Zukunft Kunst und Politik von der Gemeinde getrennt betrachtet und organisiert werden.“

Foto: Kunstallee Stahnsdorf