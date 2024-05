„Aktiv gegen Krebs“ – Ein Selbsthilfetag für Betroffene

Am 06. Juni von 16:00 bis 19:00 Uhr präsentieren sich bereits zum dritten Mal zahlreiche Selbsthilfegruppen nach Krebs aus Potsdam und dem Umland sowie weitere Akteure im Bereich der Krebsselbsthilfe auf dem Potsdamer Bassinplatz. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches musikalisches sowie informatives Rahmenprogramm.

Gemeinsam mit der Jahn’schen Stiftung in Glindow und dem Verein zur Unterstützung der ambulanten Krebstherapie e.V. organisiert die Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. diese Informationsveranstaltung unter dem Motto „Aktiv gegen Krebs“, um Betroffenen und deren Angehörige den Weg zu den wichtigen Unterstützungsangeboten in der Selbsthilfe zu erleichtern. „Das tun wir gern. Denn die Selbsthilfe füllt genau die Lücke, an der das Gesundheitswesen an seine Grenze stößt und das Ehrenamt gefordert ist“, so Dr. Frank Rothmann, Vorstandsvorsitzender der Brandenburgischen Krebsgesellschaft. „Einander zuhören, sich helfen, gemeinsam aktiv sein: In der Selbsthilfe nutzen Menschen ihr Wissen und ihre Kompetenzen, um sich gegenseitig zu unterstützen.“

An diesem Tag haben Interessierte die Gelegenheit, praktische Informationen von Betroffenen aus erster Hand zu bekommen, nützliches zu Bewegung, gesunder Ernährung und komplementären Unterstützungsangeboten zu erfahren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Ein Besuch lohnt sich.

Veranstaltungsdetails: 3. Infotag „Aktiv gegen Krebs“

Datum: Donnerstag, 6.Juni 2024

Uhrzeit: 16:00 – 19:00 Uhr

Ort: Bassinplatz, Potsdam (neben der Skaterfläche)

Foto: Pixabay.com und Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V.