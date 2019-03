Kleinmachnow: Spieleabend für die Großen

Wer bei den Lieben daheim keine Mitspieler für Monopoly & Co. findet, ist am 01. März um 18:30 Uhr in die Gemeindebibliothek im Rathaus Kleinmachnow eingeladen. Dort findet der zweite Spieleabend der Bibliothek statt. Waren beim ersten die Kinder dran, ist er dieses Mal nur für die Großen (junge Leute und Erwachsene) gedacht.

Das Team der Bibliothek hat sich auf die Spielregeln verschiedener Spiele vorbereitet. Zudem wurden auch „Spiele-Experten“ eingeladen, die in die komplexeren Spiele einführen können. Die 100 neu angeschafften Spiele der Bibliothek waren im Handumdrehen verliehen, und so freut man sich dort dass wir der enormen Nachfrage mit weiteren Neuerwerbungen bereits nachkommen konnten, der so schnell wie möglich in den Bestand eingearbeitet wird.

Foto: Spaß am Spieltisch beim ersten Spielenachmittag der Gemeindebibliothek Kleinmachnow.

Text: PM, TSB/ Foto: Gemeindeamt Kleinmachnow