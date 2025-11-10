17. Teltower Kunstsonntag – Ein Fest der Vielfalt und Kreativität

Am 9. November wurde die Teltower Altstadt erneut zum lebendigen Zentrum der regionalen Kunstszene: Zum 17. Mal fand der Teltower Kunstsonntag, das größte Kunstereignis der Region, statt. Er gilt als Höhepunkt der Teltower Ausstellungsreihen, die das ganze Jahr über im Bürgerhaus und im Neuen Rathaus gepflegt werden, und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Vom Pfarramt bis hin zum Mattausch-Haus reihten sich die Ausstellungsorte wie ein kreatives Band durch die Altstadt. Künstler aus Berlin, Brandenburg und weiteren Regionen präsentierten ihre Werke — eine beeindruckende Vielfalt, die von Fotografie über Malerei und Mixed Media bis hin zu Skulpturen reichte.

Die Atmosphäre war geprägt von intensiven Gesprächen und offenem Austausch. Viele Kunstschaffende waren persönlich anwesend, erklärten ihre Techniken, Gedanken sowie Intentionen und beantworteten geduldig die Fragen der Besucher. Dadurch entstand ein lebendiger Dialog, der dem Kunstsonntag seit Jahren seinen besonderen Charakter verleiht.

Für eine stilvolle musikalische Begleitung sorgte in jeder Ausstellungsräumlichkeit ein bereitstehender Flügel, auf dem Herr Lamprecht ausgewählte Stücke zum besten gab. So verband sich das visuelle Erlebnis mit einem harmonischen Klangteppich.

Zu den besonderen Highlights zählten außergewöhnliche Techniken und kreative Kunstgriffe:

Dr. Alfred Roland Solecki: „Baruther Weinberg“, Acryl-Malerei von Dr. Alfred Roland Solecki

Acrylfarben auf Goldschicht, unter den Farben des Sonnenuntergangs befindet sich eine feine Goldschicht, die das Licht des Sonnenuntergangs besonders erstrahlen lässt, außerdem ermöglicht das Schichten dem Bild mehr Tiefe und Dynamik.

Kati Grote „Path to Heaven“, Acrylic Pouring von Kati Grote

Acryl Pouring, Acrylfarben mit Hilfe eines Pouring Medium stark verdünnt, dass sie auf die Leinwand gegossen werden und dann, mittels neigen, verlaufen – anschließend mit Acrylfirnis dauerhaft versiegelt.

Verschiedene Ausstellungsstücke von Katrin Samuel, hinten rechts das Tonbandgerät

Ein Modell eines alten Tonbandgeräts, gefertigt aus Alltagsgegenständen wie einem Bleistiftanspitzer, einer Tipp-Ex-Hülle und einer Keksverpackung – ein humorvolles Beispiel für künstlerische Experimentierfreude.

Gerade solche kleinen Einblicke in kreative, künstlerische Prozesse bekräftigen den Teltower Kunstsonntag zu einem besonderen Erlebnis. Besucher erhalten nicht nur die Möglichkeit, Kunst zu betrachten, sondern auch hinter die Kulissen zu schauen und die Geschichten und Ideen der Künstler kennenzulernen.

Mit seiner offenen, inspirierenden Atmosphäre hat der 17. Teltower Kunstsonntag erneut gezeigt, wie lebendig und vielfältig die Kunst in der Region ist – und warum dieses Event Jahr für Jahr die Menschen begeistert.

Ausstellung im Stubenrauch-Saal.

Hermann Lamprecht sorgte für die musikalische Untermalung des Kunstsonntags.

Fotos: Theodor von Bülow