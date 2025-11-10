Kollision mit Wildschwein

Am 9. November ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 101 zwischen dem GVZ Großbeeren und Großbeeren an der L 40. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es dort zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Wildschwein.

Bei dem Unfall wurde eine 52-jährige Autofahrerin verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die B 101 musste vorübergehend vollständig gesperrt werden. Das verletzte Wildschwein wurde vor Ort von einem Jagdpächter von seinen Qualen erlöst. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat eine Unfallanzeige aufgenommen.

Foto: Pixabay. com