Den Herzinfarkt vermeiden – Informationsveranstaltung im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow

Am 11. November, um 14:00 Uhr, lädt das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“ ein. Die Vorträge finden im Konferenzraum Haus A des Krankenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße 40–44 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Herzwochen stehen die koronare Herzkrankheit (KHK) und der Herzinfarkt – zwei der häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland. Ärztinnen und Ärzte des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow informieren in leicht verständlichen Vorträgen über Ursachen, Symptome, Diagnostik, Behandlung und Prävention.

Programm und Referentinnen/Referenten:

„Koronare Herzerkrankung, Symptome und moderne Diagnostik“, Oberarzt Waldemar Hoffmann, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Notfallmedizin

„Behandlung und Prävention der koronaren Herzerkrankung“, Oberärztin Bibiana Lochow, Fachärztin für Innere Medizin

„Koronare Herzerkrankung bei älteren Menschen und bei Multimorbidität“, Mario Kabbabe, Funktionsoberarzt für Geriatrie, Facharzt für Innere Medizin

Die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung finden jedes Jahr im November statt. Ziel der Initiative ist es, über Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzuklären und Wege zur Vorbeugung und Früherkennung aufzuzeigen.

Foto: Diakonissenhaus Teltow