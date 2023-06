Jahreshauptversammlung des Regionalen Gewerbevereins Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf

Am 05. Juli tritt der Regionale Gewerbeverein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf zur Vorstandswahl zusammen. Im Vorfeld zieht der Zusammenschluss regionaler Gewerbetreibender eine positive Bilanz.

Am 05. Jul lädt der Regionale Gewerbeverein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf e.V. (RGV) seine 81 Mitgliedsunternehmen zur jährlichen Hauptversammlung ein. Für dieses Jahr sind wieder Vorstandswahlen angesetzt. nässlich der Zusammenkunft präsentiert das Team um den Vorsitzenden Olaf Binek mit Tina Reich, Andreas Arlt und der bislang nur kooptierten Manja Seebe, die nach dem Rücktritt von Friedrich Winter (Ende 2021) den Vorstand verstärkte, die Ergebnisse der vergangenen zwei Jahre.

„Wir haben in den letzten zwei Jahren dem Verein eine neue Richtung gegeben, weg vom Stammtisch in der Kneipe hin zu einem echten Netzwerken miteinander. Mit der neuen Veranstaltungsreihe unter dem Arbeitstitel ,Marktplatz´ haben wir mittlerweile eine Reichweite geschaffen, die sich sehen lässt“, sagt Olaf Binek (B2Digital). Tina Reich (GAMBERT GmbH), die als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl 2024 in Stahnsdorf antritt und dem Vorstand künftig zur Vermeidung von Interessenkonflikten daher nicht weiter zur Verfügung steht, ergänzt: „Nach der Übernahme des Vereins haben wir die Kommunikation und die Art der Veranstaltungen modernisiert. Wir haben es geschafft, rund 30 neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen, und ich freue mich über die Stärkung der Stimme der Wirtschaft vor allem gegenüber der Kommunalpolitik.“

„Die Finanzen haben wir ordentlich gedreht! Mit dem vor vier Jahren beschlossenen Beitrag von 120 Euro im Jahr und den Einnahmen aus den Veranstaltungen sind wir finanziell gut aufgestellt, um künftig auch mehr in der Außenwirkung für unsere Mitglieder tun zu können“, fügt der derzeitige Schatzmeister Andreas Arlt (MAK Immobilien) hinzu.

Für die Zukunft sieht Binek den Verein schon gut aufgestellt, sieht aber auch weiter großes Potential. Der Vorstand stellt sich neu auf und wird mit Binek als Kandidat für den Vorsitz, Andreas Arlt als Stellvertreter, Manja Seebe als Schatzmeisterin und Katja Heigl als neue Schriftführerin zur Wahl antreten.

„Manja Seebe (Geschäftsführerin der QEP3D) hat einen super Job gemacht, auch wenn sie bislang nur kooptiert war. Ich gehe davon aus, dass ihre Leistungen keinen Zweifel an Ihrer Wahl lassen werden“, erklärt Binek im Ausblick auf die kommende Wahl. Katja Heigl ist bislang relativ neu im Verein und hat gleich mit angepackt. „Als Inhaberin der Werkstatt für Marketing und Design ist sie prädestiniert für diesen Kommunikationsposten“, schließt Andreas Arlt.

Der Verein wird in der kommenden Legislatur über die Einrichtung von Beiräten den Vorstand themenspezifisch verstärken. Hier seien die Themen der Veranstaltungen wie der regelmäßige Unternehmerabend, aber auch die Tage der offenen Tür genannt, erklärt der RGV in einer Pressemitteilung. Für die Gewerbe- und Jobmesse am 30. April 2024 soll es eine eigene Rolle geben, aber der Fokus soll auch auf die Arbeiten an der Webseite und an den Social-Media-Profilen gerichtet werden. Claudia Thiel (Sicherheitstechnik Thiel) und Martina Dettke (Durchblick Dettke) haben signalisiert, sich gezielt mehr einbringen zu wollen.

Die Wahl des neuen Vorstands erfolgt in einer reinen Mitgliederveranstaltung im Grimm’s Hotel. Der Verein trifft sich regelmäßig am 1. Mittwoch im Monat derzeit im Industriemuseum Teltow (Oderstraße 23-25) ab 18:30 Uhr zum Unternehmerabend. Alle Gewerbetreibenden und Unternehmer sind zum Austausch herzlich willkommen.