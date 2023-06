Theater-Premiere am Weinberg-Gymnasium

Am 27. Juni findet im Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow die Premiere von Molières „Der eingebildete Kranke“ statt. Das Stück ist für Kinder ab 12 Jahren geeignet.

Am Dienstag um 18.30 Uhr führen Schülerinnen und Schüler der fünften bis zwölften Klasse des Weinberg-Gymnasiums das Stück „Ich, ich, ich – der / die / das eingebildete Kranke“ nach Molière auf.

Argan ist krank und leidet. Er leidet an Hypochondrie. Dieses Leiden wird verstärkt durch die vielen Ärzte, die um Argan herumschwirren und ihm alle möglichen Medikamente und Anwendungen verschreiben. Sie haben in Argan eine „gute Melkkuh“ gefunden. Und während Belinde, Beralde und Toinette Argans Leiden auf unterschiedliche Weise fördern oder bekämpfen, soll Angelique mit einem Mann verheiratet werden, den sie nicht liebt. Der Dichter Molière sah in seiner Umgebung die Unfähigkeit der Ärzte: Aderlass, Abführen, Schröpfen – das waren die Allheilmittel der Zeit. Mit dieser Kombination aus Unfähigkeit und Arroganz rechnet Molière in seinen Stücken auf vielfältige Weise ab.

Im Zeitalter der Singularisierung und Subjektivierung begibt sich die Gruppe des Weinberg-Gymnasiums auf die Suche nach einer Übersetzung des Klassikers und versucht dabei die Frage zu beantworten: Was ist der eingebildete Kranke für die Jugend von heute? Die Figur des Argan bei Molière hält durch seine Ich-Bezogenheit die ganze Welt in Atem; alles tanzt nach seiner Pfeife, eine Außenperspektive wird von ihm nicht oder nur schwer zugelassen. Argan ist eine moderne Ich-AG, der Narzissmus passt in die heutige Leistungsgesellschaft. Wer dem Druck nicht standhält, wird krank? Die Ärzte überbieten sich im Wettbewerb um Argan, jeder will der Beste sein, muss sich abheben. Wer Argans Inszenierung nicht mitträgt, wer nicht mithalten kann, wer sozusagen aus der Rolle fällt, hat nichts vom monetären Besitz, wird ausgegrenzt.

Die Theatergruppe des Weinberg – Gymnasiums nimmt als eine von sechs ausgewählten Gruppen am Landestheatertreffen in Potsdam teil und wurde zum Bundesweiten Schultheatertreffen nach Trier im September delegiert. Aus jedem Bundesland darf nur eine Gruppe am Landesschultheatertreffen teilnehmen und in diesem Jahr ist es die AG Theater des Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow.

Foto:Pixabay.com