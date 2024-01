Wer wird Energiesparmeister? Es winken 50.000 Euro

Ab sofort wird wieder das beste Klimaschutzprojekt an Schulen in Brandenburg gesucht. Beim Energiesparmeister-Wettbewerb können sich Schülerinnen und Schüler und Lehrende aller Schulformen und Altersklassen bewerben. Ob Solaranlage, Nachhaltigkeits-Messe oder Schülerfirma: Das eingereichte Projekt sollte kreativ, nachhaltig und effizient sein. Den besten Schulen in jedem Bundesland winken Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 50.000 Euro. Bewerben können sie sich bis zum 20. März 2024.

Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online und wird unterstützt durch das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Schirmherrschaft übernommen. Neu in diesem Jahr ist der zusätzliche Sonderpreis für Jugendfußballvereine. Gesucht werden Vereine, die eine oder mehrere Klimaschutzmaßnahmen planen, bereits durchführen oder kürzlich abgeschlossen haben. Der Gewinnerverein erhält 5.000 Euro Preisgeld. Ebenfalls bewerben können sich ehemalige Preisträgerschulen. Für langfristiges Engagement winken 1.000 Euro Preisgeld.

Welche Schule wird Energiesparmeister in Brandenburg?

Bis zum 20. März können sich Schulen aus ganz Deutschland bewerben. Eine Jury mit Experten aus Politik und Gesellschaft kürt aus jedem Bundesland das beste Projekt. Die 16 Landessieger erhalten je 2.500 Euro Preisgeld und die Auszeichnung „Energiesparmeister 2024“. Zusätzlich übernimmt ein renommiertes Unternehmen aus der Region die Patenschaft für die Gewinnerschule. Alle 16 Gewinnerschulen haben zudem die Chance auf den Bundessieg via Online-Voting und weitere 2.500 Euro.

Vorbildlicher Klimaschutz: Schule aus Potsdam

Landessieger des letzten Jahres ist die Karl-Foerster-Schule Potsdam. An der Grundschule achten in jeder Klasse zwei Energiespardetektive darauf, richtig zu lüften, das Licht und alle Computer nach Benutzung auszuschalten, den Müll zu trennen, die Heizkörper korrekt einzustellen und Plastik zu vermeiden. Beim großen Schulfest unter dem Motto „Umwelt schützen“ sensibilisieren die Kleinen ihre Eltern für Themen wie Stromsparen, Mobilität, Fleischkonsum und Plastik. Alle bisherigen Preisträger sind auf der Energiesparmeister-Website zu finden:.

Paten und Unterstützer des Wettbewerbs

Neben Geld- und Sachpreisen erhalten die Gewinner-Schulen eine Patenschaft mit einem Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit. Mit dabei seit vielen Jahren auch die brandenburgischen Sparkassen über den Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV).