Erfolgreich zum 28. Mal: „Ball der Roten Socken“

Der zum achtundzwanzigsten Mal am 13. Januar durchgeführte „Ball der Roten Socken“ war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Der vollständig ausgebuchte Rathaussaal in Kleinmachnow bildete erneut eine gute Kulisse für ein buntes Showprogramm und ein köstliches Angebot am reichhaltigen Abendbuffet. Auch die vielfältigsten Gespräche kamen nicht zu kurz, denn überall waren die bekanntesten Gesichter der Region Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf und des gesamten Landkreises Potsdam-Mittelmark zu sehen.

Natürlich waren der Landrat Marko Köhler und seine Ehefrau genauso vertreten wie die Bürgermeisterin von Nuthetal, Ute Hustig, die als Direktkandidatin der LINKEN für den Wahlkreis 20 (TKS und Nuthetal) zu den Landtagswahlen antritt. Aber auch die drei Bürgermeister der Region TKS, Thomas Schmidt, Bernd Albers und Michael Grubert fehlten nicht. Zum ersten Mal dabei war übrigens der gerade neu gewählte 2. Beigeordnete des Kreises, Dr. Löwer, mit seiner Ehefrau, die in Stahnsdorf beheimatet sind. Auf eine weitere Begrüßung aller Gäste mit ihren Funktionen wurde dann aber bei der Eröffnung verzichtet, weil diese Liste mit ca. ein Drittel aller Gäste viel zu lang gewesen wäre…. und wer will dabei schon vergessen werden?

Auch das Programm bot noch ein wenig mehr als sonst üblich. So waren mit dem Rock’n Roll Club „Butterfly“ und der Showtanzgruppe Kurrat gleich zwei Tanzvorführungen zu sehen. Auch die Spitzenartistin „Diaboloqueen“ begeisterte alle Gäste. Komplettiert wurde das Programm durch die Live-Band „Join Us Ulrike“ aus Kleinmachnow und „Konservenmusik“ von DJ Olaf Dettmann aus Potsdam.

Durch die Veranstaltung führte, wie alle Jahre, der seit 1998 immer wieder gewählte Kleinmachnower Gemeindevertreter Klaus-Jürgen Warnick. Er versprach zu versuchen, trotz einiger Schwierigkeiten, auch den 29. Ball der Roten Socken im Januar 2025 auf die Beine zu stellen. Denn einen Wermutstropfen gab es auf dem diesjährigen Ball aber doch. So muss die bereits seit der ersten Veranstaltung im Rathaussaal bestehende Kooperation mit dem Kleinmachnower „Gasthaus Havel“ leider beendet werden, weil die Betreiber dieser bekannten Lokalität nun in den verdienten Ruhestand treten.

Auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die vielen Jahren der freundschaftlichen Zusammenarbeit und des immer wieder qualitativ hochwertigen Buffets.

Text und Foto: Klaus-Jürgen Warnick