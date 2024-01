Vom Waschhaus zur KunstRemise

Am 14. Januar übergab Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert symbolisch den Remisen-Schlüssel an den Kunstverein Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V..Der Kunstverein möchte mit der KunstRemise generationsübergreifend wirken und nachhaltige Arbeit im Bereich Kunstvermittlung leisten.

Früher standen hier Waschzuber und Aborte der Bewohner des Landarbeiterhauses am Zehlendorfer Damm 200. Zukünftig können hier kunstinteressierte Bürger und Schüler unter der Anleitung professioneller Künstler selbst tätig werden. Es werden in der „KunstRemise“ unter anderem kunstästhetischen Bildung vermittelt sowie Kurse zu verschiedenen künstlerischen Verfahren und Techniken angeboten. Am Sonntag, um 14:00 Uhr überrecihte Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert symbolisch den Remisen-Schlüssel an den Kunstverein. 2009 gegründet, schafft Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V. Begegnungen zwischen Kunstfreunden und dem Werk professioneller zeitgenössischer Künstler der Region – zeitgenössische Kunst im historischen Landarbeiterhaus in Kleinmachnow, direkt am Machnower See.

Mit dem denkmalgerechten Wiederaufbau der Remise hinter dem Landarbeiterhaus ist ein Stück Architektur im alten Kleinmachnower Ortskern gerettet worden. Das zukunftsträchtige Nutzungskonzept der KunstRemise sieht ein Angebot vielseitiger Kunstkurse zum Kennenlernen unterschiedlicher künstlerischer Techniken (wie z.B. Zeichnen, Druckgraphik, Bildhauern und plastisches Gestalten) für Bürger aus Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf unter der Leitung professioneller Künstlervor. Der Beginn des Kursbetriebs ist für das 2. Halbjahr 2024 geplant.

Gleichzeitig eröffnete der Kunstverein am Sonntag um 16:00 Uhr mit einer Vernissage die Ausstellung der Brandenburger Künstlerin Erika Stürmer-Alex “ Bilder und Skulpturen“. Erika Stürmer-Alex, geboren 1938 in Wriezen, studierte Malerei, Grafik und Baukunst an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin-Weißensee und ist seit Jahrzehnten als freischaffende Künstlerin, Kursleiterin und Dozentin tätig.

Erika-Stürmer-Alex lebt und arbeitet auf dem Kunsthof Lietzen. Foto: Heike Mildner

Erika Stürmer-Alex, multimediale Malerin und Bildhauerin aus dem Oderbruch, ist Trägerin des Ehrenpreises des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg für ihr künstlerisches Lebenswerk. Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V. widmet ihr zu Beginn des Ausstellungsjahres 2024 eine Solo-Ausstellung. Gezeigt wird eine Auswahl ihrer farbenprächtigen und fantasievollen Bilder und Skulpturen. Die Ausstellung ist bis zum 18. Februar jeweils samstags und sonntags von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Bild: Corinne Holthuizen-Habermann