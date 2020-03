Teltow: Mit dem Smartphone fotografieren lernen

Wie macht man richtig gute Fotos mit dem Smartphone, mit welchen Programmen lassen sie sich am besten bearbeiten und wie finde ich sie später wieder, ohne lange zu suchen? All das erfahren Interessierte ab dem 19. März im Kurs Fotografie mit dem Smartphone an der Akademie 2. Lebenshälfte in Teltow.

Der Kurs ist für sechs Termine angelegt und findet immer montags und donnerstags jeweils von 9:30-12:45 Uhr am Standort in der Rheinstraße 17 b statt. In dem Kurs lernen die Teilnehmenden Kamera-Apps kennen und sie lernen, Spezial-Formate wie Panoramen bzw. Zeitlupen-Videos anzuwenden. Damit das Erlernte gleich angewendet werden kann, unternehmen die Kursteilnehmenden eine Fotoexkursion. Anmeldungen für den Kurs werden unter der Rufnummer 03328 473134 entgegen genommen.

Text: Andrea Nebel/ Foto: Rottonara auf Pixabay