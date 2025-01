Erfolgreicher Neujahrsempfang des Regionalen GewerbeVereins TKS

Der Regionale GewerbeVerein TKS startete mit seinem 4. Neujahrsempfang im Grimms Hotel Teltow fulminant ins neue Jahr. Vorsitzender Olaf Binek begrüßte knapp 100 Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Wirtschaftsminister Daniel Keller, Landrat Marko Köhler, Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg, sowie Bürgermeister und Kommunalvertreter. Die Veranstaltung war geprägt von Rückblicken auf ein erfolgreiches Jahr 2024 und einem motivierenden Ausblick auf kommende Projekte.



Mit 89 Mitgliedsunternehmen zählt der Regionale GewerbeVerein TKS zu den stärksten unabhängigen Wirtschaftsverbänden im Landkreis Potsdam-Mittelmark und im Land Brandenburg. Olaf Binek betonte in seiner Rede den bemerkenswerten Mitgliederzuwachs und das Ziel, 2025 die Marke von 100 Mitgliedern zu erreichen. Der Verein setzte im vergangenen Jahr zahlreiche Akzente: Besonders hervorzuheben sind die zehn Unternehmerabende, die mit rund 1.800 Minuten Know-how-Transfer und Netzwerkzeit Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenbrachten. Ein weiterer Höhepunkt war die größte Wirtschaftsmesse in der Region TKS. 66 Aussteller präsentierten sich bei bestem Frühlingswetter auf dem Selgros-Parkplatz. Diese Messe hat sich zu einem festen Bestandteil im regionalen Wirtschaftskalender entwickelt. Beeindruckend ist, dass der Verein die Veranstaltung mit einem Budget von rund 25.000 Euro vollständig aus Eigenmitteln finanzierte – ein bemerkenswerter Erfolg bei einem Mitgliedsbeitrag von lediglich 120 Euro pro Jahr.



Blick nach vorn: Ambitionierte Pläne für 2025



Für das Jahr 2025 hat sich der GewerbeVerein viel vorgenommen. Zu den mindestens zehn Unternehmerabenden stehen bereits spannende Themen wie die Einführung der E-Rechnung im Februar und das Thema Barrierefreiheit im März auf der Agenda. Ein weiteres zentrales Projekt ist die Suche nach einer neuen, geeigneten Location für die Wirtschaftsmesse. Der Vorstand führt hierzu intensive Gespräche mit dem Landkreis und verschiedenen Veranstaltungsorten. Bis Februar soll eine Entscheidung getroffen werden, um die Messe für Ende September vorzubereiten. Der Verein setzt sich weiterhin für stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein. In seiner Rede richtete Olaf Binek einen Appell an Wirtschaftsminister Daniel Keller, für Verlässlichkeit in den politischen Entscheidungen zu sorgen. „Ein Vor und Zurück in der Politik zermürbt uns Unternehmer“, so Binek. Er bot dem Minister den offenen Dialog mit dem GewerbeVerein an, um praxisnahe Impulse aus der Wirtschaft aufzunehmen.



Engagement für Demokratie und Unternehmertum



Angesichts des bevorstehenden Wahljahres 2025 mit der Bundestagswahl rief Binek die Anwesenden dazu auf, sich aktiv für die demokratische Grundordnung einzusetzen. Er forderte mehr persönliches Engagement in der Politik: „Meckern ist einfach – Ändern ist hart! Wer etwas bewegen will, sollte den Mut haben, sich wählen zu lassen.“ Binek sprach aus eigener Erfahrung und appellierte an die Unternehmerinnen und Unternehmer, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Erfreulich sei auch, dass 2024 das stärkste Gründungsjahr in Deutschland seit Jahren war. Gleichzeitig nahm jedoch auch die Zahl der Insolvenzen zu. Dies verdeutliche die Notwendigkeit, dass sich Unternehmen gegenseitig unterstützen. Der GewerbeVerein sieht es als seine Aufgabe, Gründerinnen und Gründer sowie etablierte Betriebe durch Netzwerkveranstaltungen und Wissenstransfer zu stärken.



Im Dialog mit Politik und Wirtschaft



Wirtschaftsminister Daniel Keller hob in seiner Rede die Bedeutung des kontinuierlichen Dialogs zwischen Politik und Wirtschaft hervor. Er betonte, wie wertvoll dieser Austausch für die wirtschaftliche Entwicklung der Region sei, und sicherte zu, die Gespräche aktiv fortzuführen, um die Anliegen der Unternehmer besser zu verstehen und zu unterstützen. Dr. Steffen Kammradt begeisterte die Anwesenden mit einem inspirierenden Vortrag über die positive wirtschaftliche Entwicklung in Brandenburg. Er stellte aktuelle Wachstumszahlen vor und zeigte auf, wie Unternehmen von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Land profitieren können.



Demokratischer Austausch: Podiumsdiskussion in Kleinmachnow



Ein weiteres Highlight steht bereits kurz bevor: Am 17. Januar 2025 veranstaltet der Regionale GewerbeVerein TKS gemeinsam mit dem Mitgliedsunternehmen Horn und Görwiz eine Podiumsdiskussion mit den drei Bürgermeisterkandidaten für Kleinmachnow. Olaf Binek begrüßte die anwesenden Kandidaten Frau Pichel, Herrn Krause und Herrn Schmidt herzlich und wünschte ihnen viel Erfolg für die bevorstehende Wahl. Dies zeigt erneut das Engagement des Vereins, politische Prozesse aktiv zu begleiten und den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik zu fördern.



Ein gelungener Ausklang



Nach den inspirierenden Reden lud der Regionale GewerbeVerein TKS die Gäste zu einem reichhaltigen Buffet ein. In entspannter Atmosphäre nutzten viele Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.

Mit diesem gelungenen Neujahrsempfang setzt der Regionale GewerbeVerein TKS ein starkes Zeichen für Zusammenarbeit, wirtschaftliche Stärke und gesellschaftliches Engagement in der Region. Unter dem Motto „Wir. Von. Hier.“ blickt der Verein optimistisch auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2025.

