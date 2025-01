Saarmund: Radwegneubau entlang der L 77

Der Landesbetrieb Straßenwesen beginnt, Montag, 03.02 2025 mit dem Bau des Radweges entlang der Landesstraße L 77 in Saarmund (Potsdam-Mittelmark) zwischen der Bergstraße und Potsdamer Straße.

Der neue Radweg wird entlang der L 77 verlaufen, beginnend an der Einmündung der Bergstraße. Die neue Linienführung schwenkt vor dem Ortseingang Saarmund südlich an den Grundstücken vor bei auf die Potsdamer Straße. Der Radweg wird dann zwischen den Hausnummern 36 und 37 an den weiteren Verlauf der L 77 anschließen. Die Bergstraße wird zwischen Sportanlage und L 77 für die Dauer der Bauzeit gesperrt. Die Zufahrt des Sportplatzes vom Ort aus erreichbar. Die Umleitungen für die Zufahrten in die Bergstraße bis zur Zufahrt Sportplatz führt aus allen Richtungen kommend über die L77 Potsdamer Straße. Anwohner erhalten für die Dauer der Bauzeit eine provisorische Zufahrt zu ihren Grundstücken. Für Linienbusse bleibt die Strecke weiterhin passierbar.

Im Bereich der neuen Einmündung zwischen den Straßen „An der Wiese“ und „Alleestraße“ wird der Verkehr mittels halbseitiger Sperrung und Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Mit der Baumaßnahme wird ein weiterer Lückenschluss des Radwegenetzes in der Region erreicht. Voraussichtlich Ende August 2025 sollen die Arbeiten fertiggestellt werden.

