Schüler aus Kleinmachnow, Stahnsdorf und Rathenow erfolgreich beim Planspiel Börse der Sparkasse

Den 1. Platz beim Schülerwettbewerb „Planspiel Börse“ der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) belegte das Team „Die Zimboos“ vom Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow. Das Team bewies bei der Auswahl der Werte ein glückliches Händchen: In nur 17 Wochen vermehrten die drei Schüler ihren fiktiven Depotwert von 50.000 Euro auf 61.0904,39 Euro. Erstmals für den Schülerwettbewerb angemeldet hatte sich zudem das Team „FlopGun“ der 9. Klasse vom Vicco-von-Bülow-Gymnasium im benachbarten Stahnsdorf.

Um die Anlageentscheidungen treffen zu können, verfolgten die Teams regelmäßig Unternehmensnachrichten und hielten sich mehrmals täglich auf dem Laufenden. So hatten „Die Zimboos“ am Ende die Nase vorn und können sich über 300 Euro Preisgeld freuen. Für die Zweitplatzierten aus Stahnsdorf gibt es eine Teamprämie von 200 Euro. Ihr Depotwert stieg auf 60.118,09 Euro. Platz 3 mit einem Gewinn von 100 Euro geht an das Schülerinnen-Team „Käptn Money“ vom Jahn-Gymnasium in Rathenow.

Das Planspiel Börse ist ein Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Wertpapierdepot mit einem virtuellen Spielkapital eröffnen. Dieses Kapital gilt es durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet. Alleine aus dem Geschäftsgebiet der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) haben sich insgesamt 396 Teams mit 873 aktiven Mitspielerinnen und Mitspeilern aus 35 Schulen angemeldet und teilgenommen.

17 Wochen lang tauchen damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt des Aktienhandels ein und entwickeln ihre optimale Anlagestrategie. Alle Teams starten mit 50.000 Euro. Dabei üben die Planspiel-Börse-Teams nicht nur das Analysieren der Wirtschaftsnachrichten und das Verfolgen der Aktienkurse, sondern auch das Entscheiden im Team.

„Die Beteiligung der Jungbörsianer war in diesem Jahr besonders hoch. Insgesamt erlebten rund 400 Spielgruppen der MBS die Dynamik des Aktienmarktes und konnten spielerisch Erfahrungen an der Börse sammeln. Sie erfahren, dass es nicht etwa ums Zocken geht, sondern darum, Geld mit Bedacht perspektivisch und nachhaltig für ihre eigene Zukunft anzulegen. Wirtschaftliche Zusammenhänge werden so ganz praktisch verstanden. Jugendliche erkennen, wie wichtig Wirtschafts- und Finanzwissen heutzutage ist, um für die Zukunft vorzusorgen und Vermögen aufzubauen. Mit dem Planspiel Börse fördert die Sparkasse ganz konkret die finanzielle Bildung als einen wesentlichen Teil ihres öffentlichen Auftrags“, so Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS.

Am 4. Oktober 2023 fiel der Startschuss für Europas größtes Börsenspiel. Spielende war der 30. Januar 2024. Neben Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich und Schweden nehmen in diesem Jahr auch Teams aus Russland und Lateinamerika teil. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler sowie Sparkassen-Auszubildende.

Foto: Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam