Halbzeitbilanz Speedmarathon

In der gesamten Polizeidirektion West werden am 19. April, beginnend ab 00:00 Uhr bis um 24:00 Uhr verstärkt Verkehrskontrollen in Form von Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Den Schwerpunkt bilden dabei die Überwachung der Geschwindigkeit auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit Alleecharakter. Darüber hinaus bilden schutzwürdige Örtlichkeiten einen Schwerpunkt, wie Kindertagesstätten, Schulen und Altersheime.

Ziel ist es, auf die Gefahren überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit hinzuweisen. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Brandenburg an der Havel, Potsdam, Teltow-Fläming, Havelland und der Verkehrspolizei der Polizeidirektion West sind im Einsatz und führen Geschwindigkeitskontrollen durch.

Eine Zwischenbilanz für die Polizeidirektion West steht nach den ersten zwölf Stunden des heutigen Tages bereits fest. An 22 Kontrollpunkten in der wurde insgesamt bei 10.501 Fahrzeugen die Geschwindigkeit kontrolliert. Davon wurden bei 410 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet.

Der schnellste Fahrzeugführer war mit 102 km/h bei erlaubten 70 km/h im Bereich der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unterwegs. Auf der Bundesautobahn wurde durch die Verkehrspolizei der Polizeidirektion West ein Fahrzeugführer mit 148 km/h bei erlaubten 80 km/h in einem Baustellenbereich festgestellt.

