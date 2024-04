Am 21. April findet im Landarbeiterhaus Kleinmachnow die Eröffnung der Kunstausstellung „Weg nach Weit“ statt. Die Malerin Christina Pohl und die Bildhauerin Sibylle Waldhausen zeigen ihre Werke bis zum 26. Mai.

Mit den Bildern der Malerin Christina Pohl und den Bronzeskulpturen der Bildhauerin Sibylle Waldhausen treten subtile Bildmotive und dynamische figürliche Plastik in einen interessanten Dialog. Christina Pohl lebt und malt in der weiten Stille der Uckermark – diese stille Weite strahlen auch ihre Bilder aus. Es sind Kompositionen von raffinierter Schlichtheit und koloristischer Finesse. Voller Dynamik und gestischer Kraft sind die Figurationen aus Stahl und Bronze der Bildhauerin Sibylle Waldhausen. Beide Künstlerinnen kennen sich seit ihrem Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und stellen ihre Präsentation im Ausstellungsort Landarbeiterhaus in Kleinmachnow unter den gemeinsamen Titel „Weg nach Weit“. Die Vernissage findet am Sonntag um 16:00 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Bild: © Rainer Ehrt