Stahnsdorf – 123 Personen auf acht Listen kandidieren für Gemeindevertretung

78 Männer und 45 Frauen bewerben sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni um einen der 28 zu vergebenden Sitze in der Gemeindevertretung Stahnsdorf. Alle von den Parteien und Wählergruppen eingereichten Wahlvorschläge wurden in der Sitzung des Wahlausschusses am 10. April 2024 zugelassen.

Die insgesamt 123 Personen finden sich auf folgenden acht Listen wieder:

CDU

SPD

Bündnis 90 / Grüne

AfD

Die Linke

Bürger für Bürger

FDP

Wir Vier

Die vollständige Auflistung mit Vor- und Nachnamen, Beruf sowie Geburtsjahr- und -ort ist in dem am 19. April erschienenen Amtsblatt der Gemeinde Stahnsdorf nachzulesen .

Für die Wahlen zu den drei Ortsbeiräten Güterfelde, Schenkenhorst und Sputendorf treten in diesem Jahr bis zu vier Listen an.

Güterfelde: elf Wahlvorschläge auf vier Listen (Die Linke, Bürger für Bürger, FDP, Wir für Güterfelde [= Liste aus CDU und Wir Vier])

Schenkenhorst: vier Wahlvorschläge auf drei Listen (CDU, FDP, Wir Vier)

Sputendorf: fünf Wahlvorschläge auf zwei Listen (CDU, Wir Vier)

Foto. Gemeinde Stahnsdorf