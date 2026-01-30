Für Unternehmen aus der Region – Jetzt anmelden für den Ausbildungsführer PM 2027/2028

Das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM in der Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH erstellt im Auftrag der Wirtschaftsförderung des Landkreises Potsdam-Mittelmark auch für das nächste Schuljahr eine Übersicht über die Ausbildungsbetriebe im Landkreis – den Ausbildungsführer PM. Unternehmen und Institutionen haben die Möglichkeit ihre freien Ausbildungs- und Praktikumsplätze sowie Ferienjobmöglichkeiten zu präsentieren.

Die Teilnahme am Ausbildungsführer PM ist kostenfrei. Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Sponsoring-Mitteln und freiwilligen Unternehmensbeiträgen. Diese Übersicht wird den weiterführenden Schulen zur Verfügung gestellt, so erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten in den regional ansässigen Unternehmen. Die Druckauflage wird erneut bei 4.000 Exemplaren liegen. Zudem gibt es eine Online-Version, die frei zugänglich ist. Der aktuelle Ausbildungsführer ist hier zu finden.

Unternehmen sind ermutigt, die Chance zu nutzen, ihre Ausbildungsplätze zu präsentieren und so die Anzahl der Bewerbungen zu erhöhen! Interessierte können sich bis zum 31. März über das Anmeldeformular für den neuen „Ausbildungsführer PM” anmelden.

Foto: Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH