Keller Duell im Abstiegskampf

Für die 49ers kann dieses Spiel das Ende der Abstiegsangst bedeuten. Gegen die letztplatzierten Rasta Vechta heißt es, das Hinspiel zu wiederholen.

Die abgeschlagenen Niedersachsen fahren mit 2 Niederlagen in Folge nach Stahnsdorf, für sie stellt das Spiel die letzte Chance dar, endlich Anschluss zu finden. Mit nur 3 Siegen aus 17 Spielen liegen sie 3 Siege hinter den 49ers, wenn sie in den nächsten 8 Partien nicht mindestens 4 oder 5 Spiele gewinnen, werden sie höchstwahrscheinlich absteigen.

Ein 49ers Sieg könnte endlich der entscheidende werden, um die Abstiegsränge zum ersten Mal zu verlassen. Nach dem Auswärtssieg in letzter Minute gegen Iserlohn, ohne Yannick Hildebrandt und Thure Peters, stehen sie nun punktgleich bei 6 Siegen. Hinspiel setzt klare Erwartungen: Im Hinspiel konnten die 49ers sich mit 6 Punkten durchsetzen. Ohne ihren besten Spieler #16 Jenö Pildner (14,5 Pkt.). Vechta war auf der anderen Seite aber auch ohne wichtige Spieler wie #16 Flynn Lastring (11,4 Pkt.) und #44 Ivan Volf (14,2 Pkt.). Ausschlaggebend für den Sieg war die sehr gute 3er Quote der 49ers von 42 Prozent und das gewonnene Rebound-Duell. Doch auch knapp war es dennoch, vor allem durch eine hohe Anzahl an Ballverlusten.

Kader erneut auf beiden Seiten geschwächt

Die Gäste werden höchstwahrscheinlich geschwächt antreten, da einige Nachwuchstalente beim Heimspiel der ersten Mannschaft am Samstagabend eingesetzt werden. Zudem fehlte in ihrem letzten Spiel #14 Malte Giljan (5,3 Pkt) und #16 Flynn Lastring (11,4 Pkt), wenn beide Center ebenso am Sonntag ausfallen werden, könnte dies eine große Chance für die #18 Leo Hampl der 49ers sein. Die Gastgeber werden auf ihren Kapitän Yannick Hildebrandt allerdings verzichten müssen, welcher sich einen Muskelfaserriss in der letzten Woche zugezogen hatte.

Tipp-Off ist am Sonntag um 16:00 Uhr in der BBS in Kleinmachnow (Schopfheimer Allee 10).

Foto: Fotofuzzi