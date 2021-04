Die Kreisvolkshochschule fördert souveränes Handeln in der digitalen (Daten-)Welt

Die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark plant zur App „Stadt | Land | DatenFluss“ eine Online-Veranstaltungsreihe. Den Auftakt bildet am 13. April eine Diskussion über Künstliche Intelligenz.

Künstliche Intelligenz, Big Data und das Internet der Dinge erleichtern unseren Alltag. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Wie funktioniert die Technik? Und wie können wir unsere Daten bewusst teilen und schützen? Antworten darauf gibt „Stadt | Land | DatenFluss“, die neue App der Volkshochschulen. In einer begleitenden Online-Veranstaltungsreihe, an der sich die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark beteiligt, diskutieren Expertinnen und Experten, wie die digitale Datenwelt unterschiedliche Bereiche unseres Lebens prägt und welche Chancen und Risiken sich daraus für unsere Gesellschaft sowie jede und jeden Einzelnen ergeben.

Insgesamt sechs digitale, kostenlose Diskussionsveranstaltungen zu den Themenbereichen

Künstliche Intelligenz

Big Data

Smart Home

Mobilität der Zukunft

digitale Gesundheitsversorgung

Arbeit 4.0

warten an der KVHS PM zwischen April und November auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Der Auftakt der Reihe am 13. April 2021 widmet sich unter dem Titel „Sind Algorithmen gerecht? Künstliche Intelligenz zwischen Fortschritt und Fremdbestimmung“ der Frage, welche Folgen sich aus der Verbreitung von lernenden Systemen für unser Zusammenleben ergeben und wie KI im Sinne des Menschen gestaltet werden kann. Zu Gast sind Lorena Jaume-Palasí, die sich als Gründerin der Initiative The Ethical Tech Society mit der Ethik der Digitalisierung und Automatisierung beschäftigt, und Prof. Dr. Tobias Matzner, Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft an der Universität Paderborn.

„Data Literacy ist heute eine Schlüsselkompetenz“, sagt Indra Kühlcke, Leiterin der KVHS PM. „Wir freuen uns, dass wir als Volkshochschule die Menschen auf dem Weg durch die digitale Datenwelt begleiten können.“ Die App sei dabei eine ideale Ergänzung.

Die App „Stadt I Land I DatenFluss“ ist Teil der „Initiative Digitale Bildung“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie ist Schirmherrin der App, die kostenlos in den App-Stores erhältlich ist. Die App trägt zu einem grundlegenden Verständnis digitaler Anwendungen und Technologien bei und fördert den aufgeklärten und verantwortungsbewussten Umgang mit den eigenen Daten. Dabei verfolgt die App einen spielerischen Ansatz, der an alltäglichen Erfahrungen anknüpft. Sie wendet sich an alle Bevölkerungsgruppen – von technikaffinen Menschen, die digitale Neuerungen selbstverständlich verwenden, bis hin zu solchen, die das Internet nur sporadisch nutzen.

Weitere Informationen sind unter www.kvhs-pm.de abrufbar. PM

Bild: Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark