Winterdienst zeigt sich bei wechselhaftem Wetter einsatzbereit – Minister Tabbert dankt Straßenmeistereien

Der Winterdienst im Land Brandenburg bleibt angesichts der Wetterprognosen einsatzbereit. Wie schon über den Jahreswechsel sind Schneefälle angekündigt, die in Verbindung mit kurzfristigem Tauwetter und erneutem Frost zu gefährlicher Straßenglätte führen können.

Insbesondere in der Lausitz waren zum Jahreswechsel stellenweise bis zu fünf Zentimeter Schnee gefallen. Insgesamt ziehen die Straßenmeistereien im Land aber das Fazit: Alles gut gelaufen. Verkehrsminister Detlef Tabbert betont: „Erstmals seit Jahren wieder waren der Landesbetrieb Straßenwesen und seine Straßenmeistereien sowohl an Weihnachten wie auch an Silvester gefordert, um die Straßen befahrbar zu halten. Ich danke daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesbetriebs Straßenwesen und in den Straßenmeistereien. Sie arbeiten in einer Zeit, in der die meisten Menschen mit Familie und Freunden zusammenkommen und Weihnachten oder den Jahreswechsel feiern. Die Teams in den 33 Straßenmeistereien sind im Schichtsystem vom frühen Morgen bis zum späten Abend im Einsatz und leisten einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen. Ich möchte auch den Einsatz der Schlosser in den Straßenmeistereien besonders hervorheben. Immer wieder kann es bei einer Häufung von Einsätzen zu erforderlichen Reparaturen an der Ausrüstung kommen. Die Schlosser leisten im Hintergrund eine wichtige Arbeit, damit draußen auf den Straßen der Winterdienst rollen kann.“

In den 33 Straßenmeistereien des Landes sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf vorbereitet, die Straßen bei Glätte befahrbar zu halten. Betreut werden außerorts rund 6.300 Kilometer Bundes- und Landesstraßen sowie im Auftrag der Landkreise Dahme-Spreewald und Oder-Spree Kreisstraßen mit einer Länge von rund 205 Kilometer, weitere 1.700 Kilometer innerörtliche Verbindungen im Auftrag von fast 200 Kommunen sowie insgesamt 1.457 Kilometer Radwege. Fast 970 Beschäftigte des Landesbetriebs Straßenwesen und beauftragter Unternehmen stehen bereit, um die Straßen im Land von Schnee und Eis zu befreien. Über 250 moderne Streu- und Räumfahrzeuge können für den Winterdienst eingesetzt werden.

Die Einsatzteams sind von 03:00 bis 22:00 Uhr im Dienst, um insbesondere während der Hauptverkehrszeiten für sichere Fahrbedingungen zu sorgen.

An Steigungsstrecken stehen mehr als 500 Boxen mit Streugut bereit, auf die insbesondere Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer bei plötzlich auftretender Glätte zurückgreifen können.

Foto: Pixabay.com