Weihnachtsmänner auf Rädern: Festlicher Korso zieht am 3. Advent durch Ludwigsfelde

Ludwigsfelde bereitet sich auf ein vertrautes vorweihnachtliches Spektakel vor: Am 3. Advent rollt erneut der beliebte Weihnachtskorso durch die Kernstadt, den Ortsteil Ahrensdorf sowie durch Ludwigsdorf und den Rousseaupark. Zahlreiche weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge – gesteuert von Weihnachtsmännern und -frauen – werden wieder für leuchtende Augen bei den Kindern am Straßenrand sorgen. Wie in jedem Jahr werden dabei reichlich Süßigkeiten verteilt.

Der offizielle Startpunkt des Festes ist die Festwiese, auf der am 14. Dezember ab 15:00 Uhr Glühwein, Punsch, Kaffee sowie herzhafte und süße Speisen angeboten werden. Zur gleichen Zeit treffen dort die Teilnehmenden des Korsos ein, so dass Besucher bereits bei Tageslicht die festlich dekorierten Fahrzeuge bewundern können. Vom klassischen Simson- und Schwalbe-Modell über Oldtimer und andere Zweiräder bis hin zum Traktor wird wieder eine bunte Mischung erwartet.

Auch in diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit zahlreichen Fragen zur Teilnahme und Frank Deetz erklärt dazu schmunzelnd: „Einfach dein Fahrzeug schmücken, ein Weihnachtsoutfit überwerfen und mitkommen.“ Einen intensiven Vorbereitungsmarathon hat Familie Deetz bereits hinter sich, entsprechend groß ist der Dank an die vielen Helfer, Unterstützer und Sponsoren des Events. „Wir danken dem Immobilienunternehmen Du Chesne, Edeka Specht, der Ergo-Versicherung Ihlenburg, dem Kaufland Mahlow sowie der Stadt Ludwigsfelde, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei Ludwigsfelde für die breite Unterstützung“, so Sabine Deetz. „Zudem gilt ein besonderer Dank dem Initiative Familie in LU e.V., der ab diesem Jahr die Trägerschaft für das vorweihnachtliche Event übernommen hat und damit so manche bürokratische Hürde abgebaut habe.“, so Deetz weiter.

Voller Vorfreude hoffen alle Beteiligten nun auf gutes Wetter und einen stimmungsvollen und fröhlichen 3. Advent. Gleichwohl behalten sich die Organisatoren vor, den Korso bei ungünstiger Witterung aus Sicherheitsgründen abzusagen.

Foto: Initiative Familie in LU e.V.