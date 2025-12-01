Ausbildungsmesse Level Up in Bad Belzig

Die Ausbildungsmesse Level Up, die am 27. November in der Albert-Baur-Mehrzweckhalle in Bad Belzig stattfand, ist mit einer beeindruckenden Resonanz erfolgreich zu Ende gegangen. Über 600 Schülerinnen und Schüler sowie Ausbildungsinteressierte aus dem gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark informierten sich am Veranstaltungstag über berufliche Perspektiven, Praktika, duale Studiengänge und Einstiegsmöglichkeiten in verschiedenste Branchen.

Insgesamt 57 Unternehmen, Institutionen und Organisationen präsentierten sich und zeigten die große Vielfalt an Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Region – von Handwerk, Pflege und Verwaltung über IT und Industrie bis hin zu Handel und Dienstleistungen.

Bereits am Vormittag füllte sich die Halle sichtbar. Die im Vorfeld abgestimmten Zeitfenster für Schulklassen aus Bad Belzig, Brück, Beelitz, Kloster Lehnin und Brandenburg an der Havel sorgten für einen reibungslosen Ablauf und ermöglichten intensive Gespräche an den Ständen. Lehrkräfte lobten die gute Planbarkeit und die Möglichkeit, den Jugendlichen ausreichend Raum für Fragen und Austausch zu geben. „Die Ausbildungsmesse hat sich als wertvoller Treffpunkt für junge Menschen und Unternehmen in Potsdam-Mittelmark etabliert“, erklärten Caroline Stallbaum und Linda Schröder, Projektkoordinatorinnen des Netzwerks Schule & Wirtschaftsforum PM. „Sie bringt Angebot und Nachfrage auf direktem Weg zusammen – das ist gelebte Nachwuchsförderung.“

Besonders gefragt waren die professionellen, kostenlosen Bewerbungsfotos sowie der Bewerbungsunterlagen-Check durch Expertinnen und Experten der Agentur für Arbeit. Viele Jugendliche nutzten diese Gelegenheit, um ihr Auftreten für kommende Bewerbungen zu optimieren. Ein abwechslungsreicher Kuchenbasar mit Getränkeversorgung, organisiert durch den 10. Jahrgang der Krause-Tschetschog Oberschule Bad Belzig, sorgte für das leibliche Wohl.

Auch bei den ausstellenden Unternehmen blieb die Stimmung durchweg positiv: Zahlreiche Betriebe berichteten von gut vorbereiteten Jugendlichen, konkreten Nachfragen und ersten Vereinbarungen zu Praktika. „Wir möchten den jungen Menschen nicht nur Informationen bieten, sondern sie auch ganz praktisch bei ihrem Berufseinstieg begleiten“, betonte Frank Liebig von der Agentur für Arbeit. Kathleen Berger, Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Belzig, ergänzte: „Oft ist die Messe Level Up der Ort, an dem die ersten Weichen für eine erfolgreiche Ausbildung gestellt werden. Die persönlichen Gespräche bleiben für die Jugendlichen besonders nachhaltig.“

Große Anerkennung erhielt die Messe auch von Seiten der Kommunalpolitik. Bürgermeister Dr. Robert Pulz würdigte die Bedeutung der Veranstaltung für die Region: „Level Up zeigt eindrucksvoll, wie attraktiv unsere Region für junge Menschen geworden ist. Wenn Ausbildungschancen hier vor Ort genutzt werden, stärkt das langfristig sowohl die Unternehmen als auch unsere Stadt. Ich freue mich über diese starke gemeinsame Initiative.“ Der Beigeordnete des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Dr. Christoph Löwer, hob zudem die strategische Relevanz hervor: „Fachkräftesicherung ist ein gemeinsamer Auftrag. Die Ausbildungsmesse Level Up führt junge Menschen frühzeitig an berufliche Perspektiven heran und hilft ihnen, ihren Weg im Landkreis zu finden.“ Ein weiteres wichtiges Signal kam von der Agentur für Arbeit Potsdam. Ilka Freese betonte: „Die Ausbildungsmesse Level Up zeigt, wie wichtig frühzeitige Berufsorientierung ist. Die persönlichen Gespräche hier geben Jugendlichen Klarheit und eröffnen ihnen konkrete Chancen.“

Level Up richtet sich längst nicht mehr ausschließlich an Schülerinnen und Schüler. Auch Umschülerinnen und Umschüler, Quereinsteigende sowie Erwachsene in beruflicher Neuorientierung fanden ihren Weg in die Albert-Baur-Halle und nutzten die Messe für Erstgespräche, Orientierung und Beratung. Damit bestätigt die Ausbildungsmesse Level Up einmal mehr ihren Anspruch, eine zentrale Brücke zwischen Schule, Wirtschaft und Gesellschaft zu sein – ein Ort, an dem berufliche Lebenswege beginnen und regionale Nachwuchsgewinnung konkret wird. Nach einem erfolgreichen Messejahr 2025 richten die Veranstalter (das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM, die Stadt Bad Belzig und die Agentur für Arbeit) den Blick bereits nach vorn. Auch im nächsten Jahr wird die Ausbildungsmesse Level Up zweimal in Bad Belzig stattfinden: am 30. Mai 2026 auf dem Marktplatz und am 26. November 2026 wieder in der Albert-Baur Mehrzweckhalle. „Die Termine können gern schon vorgemerkt werden – wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Durchführungen und darauf, 2026 wieder viele junge Menschen bei ihrem Start in die berufliche Zukunft zu unterstützen“, so die Veranstalter abschließend.

Fotos: Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH