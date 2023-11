Warnstreik 15. bis 16. November 2023: Beeinträchtigung der Schülerbeförderung möglich

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat für den 15. November, 22:00 Uhr, bis zum 16. November, 18:00 Uhr, einen bundesweiten Warnstreik angekündigt. Das Bildungsministerium weist daraufhin, dass dies Auswirkungen auf die Schülerbeförderung in Brandenburg haben könnte – sofern Schülerinnen und Schüler auf den Bahnverkehr angewiesen sind.

Die Teilnahme am Unterricht in den Schulen könnte durch den Warnstreik erschwert werden oder sogar unmöglich sein, so das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg. Im Falle von streikbedingten Behinderungen im Verkehrsbereich gibt das Bildungsministerium folgende Hinweise:

>>Alle Lehrkräfte und das pädagogische Personal sind verpflichtet, am 16. November zum Dienst zu erscheinen. Der Unterricht wird gemäß dem regulären Stundenplan vor Ort für alle Klassen und Jahrgangsstufen organisiert. Die Aufsicht über die anwesenden Schülerinnen und Schüler wird gemäß den geltenden Verwaltungsvorschriften „Aufsicht“ gewährleistet.

>>Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Streiks die Schule nicht besuchen können, erhalten Lernaufgaben von ihren Lehrkräften zur Bearbeitung.

>>Schulen können für streikbedingt abwesende Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 den Distanzunterricht nach ihren Möglichkeiten organisieren.

>>Schülerinnen und Schüler gelten an diesem Tag als entschuldigt, sofern die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler dies der Schule mitgeteilt haben.

