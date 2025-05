Teltow – Reh flüchtet sich in Linienbus

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind Polizeibeamte am 15. Mai nach Teltow gerufen worden. Über die Rettungsleitstelle war die Meldung eingegangen, dass sich ein Reh aus einem Waldgebiet direkt in einen Linienbus geflüchtet hatte, dessen Türen gerade an einer Haltestelle geöffnet waren.

Polizeibeamte konnten vor Ort den Grund aufklären: Ein Hund einer Frau soll sich bei einem Spaziergang losgerissen und das Tier verfolgt haben. Ein hinzugezogener Jagdpächter, der zunächst versuchen wollte, das Reh wieder im Wald frei zu lassen, stellte jedoch fest, dass es zu schwer verletzt war. Polizeibeamte mussten es vor Ort mit einem Schuss aus der Dienstwaffe erlösen. Die Hundehalterin bedauerte den Vorfall sehr. Eine mögliche strafrechtliche Relevanz wird derzeit geprüft.

Foto: Pixabay.com