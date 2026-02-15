Sonnige Aussichten am Sonntag

Am heutigen Sonntag konnten wir nach zahlreichen trüben Wintertagen in unserer Region endlich einmal wieder strahlenden Sonnenschein genießen. Eine gute Gelegenheit für Spaziergänge und Aktivitäten im Freien – aber auch für den fotografischen Blick auf die Sonne. Dabei entdeckt man nicht nur die üblichen Sonnenflecken, sondern per Zufall auch gern einmal Flugzeuge oder Satelliten, die scheinbar durch die Sonne fliegen.

Im Moment gibt es keine bemerkenswert großen Sonnenflecken zu beobachten. Der letzte große Fleck, der kürzlich in Astronomiekreisen für Aufregung und hohe Erwartungen sorgte, hat sich ziemlich unspektakulär verabschiedet – zumindest gab es seit dem 20. Januar keine nennenswerten Polarlichter mehr in unserer Region zu fotografieren. Für ein Sonnenfoto benötigt man eine Kamera (hier: Panasonic Lumix G9 II), ein Teleobjektiv (in diesem Falle 400 mm plus Telekonverter) und einen speziellen Glas-Sonnenfilter (der allerdings auch für eine leichte Unschärfe sorgt). Mit dieser Ausrüstung hat der Stahnsdorfer Fotograf Mario Kacner heute ab 14 Uhr eine Serie von Sonnenfotos aufgenommen, die wir hier vorstellen. Interessant ist, dass die Kondensstreifen, die das Flugzeug hinterlässt, vor der Sonne dunkel erscheinen.

Vormerken sollte man sich auf jeden Fall schon einmal die totale Sonnenfinsternis, die dieses Jahr am 12. August zu beobachten sein wird. Da sie nicht überall auf der Erde sichtbar ist, wären die isländische Hauptstadt Reykjavik sowie ein Streifen vom nordöstlichen Spanien bis Mallorca als Beobachtungsorte geeignet – Spanien wohl mit höherer Wahrscheinlichkeit für einen klaren Himmel. Also vielleicht schon jetzt bei der Urlaubsplanung berücksichtigen und nicht vergessen: Sonnenfinsternisbrillen einstecken!