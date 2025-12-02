KÖTTER Aviation Security gewinnt  Ausschreibung für umfangreiche Sicherheits- und Serviceaufgaben am BER

Das Unternehmen KÖTTER Aviation Security hat von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH im Zuge einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für umfangreiche Sicherheits- und Serviceaufgaben am drittgrößten Flughafenstandort in Deutschland erhalten. Diese umfassen die Personal- und Warenkontrollen (von Flughafen-Mitarbeitern, Zulieferern/Handwerkern, Crews etc.) sowie die Bordkartenkontrolle (aller Fluggäste), Zugangskontrollen und Streifengänge. Der Neuauftrag startet am 1. Juni 2026.

Mit der jetzt erfolgten Vergabe setzt die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH die seit Sommer 2024 bestehende Partnerschaft mit KÖTTER Aviation Security fort. „Wir freuen uns sehr über das positive Votum unseres Auftraggebers sowie auf die weitere Zusammenarbeit und bedanken uns bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH für das damit verbundene Vertrauen“, erklärt Andreas Kaus, Geschäftsführender Direktor der KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG. „Gleichzeitig sind wir stolz darauf, dass unser Familienunternehmen sowohl im Rahmen der aktuellen Ausschreibung als auch durch die bisherige Leistung auf ganzer Linie als Qualitätsgarant überzeugen konnte. Damit unterstreichen wir erneut unsere Kompetenz im Bereich der Flughafensicherheit und beim Schutz kritischer Infrastrukturen. Meine besondere Anerkennung und mein ausdrücklicher Dank gelten daher unserem Aviation Secu­rity-Team am BER.“

Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit ihrer Gründung im Jahr 1934 ein Familienunternehmen ist. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ihren rd. 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den mehr als 90 Niederlassungen in 60 Städten bundesweit einen Umsatz von 722 Mio. € (Zahlen für 2024).

Der Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) konzentriert den gesamten Flugverkehr der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg an einem Standort. Berlin ist der drittgrößte Flughafenstandort in Deutschland. Der BER wurde im Jahr 2024 von 25,47 Millionen Fluggästen genutzt. Dies bedeutet eine Steigerung um rund 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem ist der BER wichtiges Drehkreuz für Luftfracht und Luftpost.

