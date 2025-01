Potsdam-Mittelmark auf der Internationalen Grünen Woche

Am 15. Januar öffnete der weltgrößte Marktplatz der Ernährungswirtschaft in Berlin wieder seine Tore. Seit ihrer Gründung im Berlin der Goldenen Zwanziger Jahre im Jahr 1926 hat sich die Grüne Woche zu einem internationalen Ereignis entwickelt, das Aussteller und Besucher aus aller Welt anzieht. Auf der 89. Ausgabe präsentiert sich auch Potsdam-Mittelmark.

Am Gemeinschaftsstand 154 in der Brandenburg Halle (Halle 21a) präsentieren sich am Stand des Landkreises Potsdam-Mittelmark auch 2025 wieder lokale Produzenten, die zum Probieren kulinarischer Köstlichkeiten einladen. Unter dem Motto #Vielfalt entdecken werden auf der Internationalen Grünen Woche die Stärken des Landkreises in die Welt getragen. „Die Grüne Woche ist ein fester Bestandteil in unserem Veranstaltungskalender, auf die wir uns auch in diesem Jahr wieder sehr freuen. Mit dem Gemeinschaftsstand geben wir kleinen und mittleren Unternehmen aus dem Landkreis die Möglichkeit ihre vielfältigen Produkte den Besucherinnen und Besuchern aus Deutschland und der ganzen Welt zu zeigen. Neben landwirtschaftlichen Betrieben und Direktvermarktern ist auch ein touristischer Partner vertreten, dies zeigt die Vielfalt in Potsdam-Mittelmark.“, sagt Landrat Marko Köhler.

Wieder mit dabei ist die Rädigker Agrargesellschaft mit den beliebten kaltgepressten Rapsölen und auch die im alten Stadtteil Sandberg der Stadt Bad Belzig ansässige Eggenstein GmbH mit ihrem Old Sandhill Whisky, der nach traditioneller Weise hergestellt wird. Familie Eggenstein wird die Besucherinnen und Besucher von der Qualität ihres Single Malt Whisky sicherlich überzeugen können.

Die Steintherme Bad Belzig steht an zwei Tagen für die Gäste auch zu den Themen Wellness, Therapie, Prävention & Fitness für Auskünfte bereit und auch die Glina Destillerie GmbH von Familie Schultz aus Elisabethhöhe in Glindow ist mit edlen Spirituosen vertreten. Landwirtschaft aus Leidenschaft wird der Syringhof mit Spezialitäten rund um den Kürbis präsentieren. Und auch die Kräuterwerkstatt von Heidi Knappe aus Ferch – auch „Kräuter-Heidi“ genannt- ist mit ausgefallenen Produkten erneut vor Ort.

Abgerundet wird der Auftritt durch die Kerzenmanufaktur „Buchal-Kerzen“ und die Puppen- und Bärenmanufaktur „Kaiser-Bär“ aus Schlamau. Neu ist in diesem Jahr die Hofkäserei Hennig aus Werder (Havel) mit ihren Milchprodukten nach bäuerlicher Art.

Die Präsentation am Stand von Potsdam-Mittelmark spiegelt auch in diesem Jahr die Vielfalt des Leistungsspektrums im ländlichen Raum wider. Die beteiligten Unternehmen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark nutzen die Chance, sich neben dem Berliner Publikum auch internationalen Gästen zu empfehlen. Immerhin werden wieder 300.000 Besucherinnen und Besucher auf der Grünen Woche erwartet.

Fotos: Copyright: Messe Berlin GmbH / Landkreis Potsdam-Mittelmark