Unternehmerin Alexandra Knauer mit Verdienstorden des Landes Berlin geehrt

Am 1. Oktober verlieh der Regierende Bürgermeister Kai Wegner im Namen des Senats den Verdienstorden des Landes Berlin an Bürgerinnen und Bürger, die sich in hervorragender Weise um die Stadt verdient gemacht haben. Die Verleihung fand ab 11:00 Uhr im Großen Saal des Roten Rathauses im Rahmen einer Feierstunde statt.

Alexandra Knauer wurde für ihre Verdienste als erfolgreiche und sozial besonders engagierte Unternehmerin ausgezeichnet. Ihr Unternehmen, das seit 62 Jahren in Berlin-Zehlendorf Hightech-Labormessgeräte herstellt, hatte für die Impfstoffproduktion zu Beginn der Grippepandemie in kürzester Zeit neuartige Produktionsanlagen zur Verkapselung des mRNA-Wirkstoffs in Lipid-Nanopartikeln entwickelt. Ohne diese „Verpackung“ in mikroskopisch kleine Lipid-Nanopartikel könnte der empfindliche Wirkstoff im Körper nicht unbeschadet in die Zelle gelangen und wäre wirkungslos. Nur wenige wissen, dass es einer technischen Entwicklung aus Berlin-Zehlendorf zu verdanken ist, dass der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer so schnell in großen Mengen produziert werden konnte. Auch der neue BioNTech-Impfstoff wird mit Anlagen von KNAUER hergestellt. Darüber hinaus wurde in der Laudatio hervorgehoben, dass sich die Berliner Unternehmerin seit vielen Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Kuratorien und Gremien gesellschaftlich engagiert. So ist sie seit 2020 auch für die Initiative „Frauen Unternehmen“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aktiv. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Frauen für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit zu begeistern.

Alexandra Knauer legt in ihrem Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Chancengleichheit. So gibt es bei KNAUER seit einigen Jahren keinen nennenswerten Gender Pay Gap mehr: Anfang 2023 verdienten Frauen dort sogar knapp 1,4 Prozent mehr als Männer. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt liegt der Verdienst von Frauen unbereinigt immer noch 18 Prozent unter dem der Männer. Zum Erfolgsrezept gehört auch die Zusammenarbeit mit vielen Berliner und regionalen Partnern wie Zulieferern und Forschungseinrichtungen. Geräte und Anlagen von KNAUER sind Made in Berlin.

„Ich fühle mich durch diese Auszeichnung sehr geehrt! Ich bin meinem tollen Team von 190 Mitarbeitern und meinem Co-Geschäftsführer unglaublich dankbar für ihr Engagement. Jede und jeder im Team ist wichtig und trägt dazu bei, dass wir sehr innovativ sind und Spitzenleistungen erbringen können“, freut sich Alexandra Knauer.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Loriot, Freya Klier, Roland Hetzer, Hildegard Knef, Inge Deutschkron, Ben Wagin, Katharina Thalbach, Reinhard Mey oder Albrecht Broemme. Der Verleihungstag, der 1. Oktober eines jeden Jahres, hat für Berlin symbolische Bedeutung, da an diesem Tag 1950 die erste Verfassung Berlins in Kraft trat. Neben Alexandra Knauer wurden am Sonntag elf weitere Persönlichkeiten geehrt.

Foto: KNAUER