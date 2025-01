Vorsicht vor gefälschten Steuerbescheiden – Betrüger auch in Brandenburg aktiv

In einigen Bundesländern sind aktuell mehrere Fälle von gefälschten Steuerbescheiden mit Zahlungsaufforderungen bekannt geworden, informiert das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg. Auch Steuerpflichtige in Brandenburg sind Opfer dieser neuen Betrugsmasche geworden.

Die gefälschten Steuerbescheide kamen per Post bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Darin werden diese aufgefordert, Einkommensteuer nachzuzahlen. Einige der Betroffenen zweifelten an der Richtigkeit der vermeintlichen Steuerbescheide und kontaktierten das für sie örtlich zuständige Finanzamt. Dabei stellte sich heraus, dass die Steuerbescheide gefälscht sind. In den Bescheiden sind lediglich der Name und die Adresse der Steuerpflichtigen korrekt. Die angegebene Steuernummer und Steueridentifikationsnummer sind jedoch falsch.

Schutz vor derartigen Betrügern bietet auch das kostenlose Portal der Steuerverwaltung Mein ELSTER. Dort kann in die elektronische Bekanntgabe des Steuerbescheids eingewilligt werden. Bescheide werden dann nicht auf dem Postweg übermittelt, sondern im ELSTER-Portal zum Datenabruf bereitgestellt.

Das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg empfiehlt, Steuerbescheide stets sorgfältig zu prüfen und insbesondere die persönliche Steuernummer mit der Steueridentifikationsnummer zu vergleichen. Bei Zweifeln an der Echtheit eines Steuerbescheides oder wenn kein Steuerbescheid erwartet wird, sollte beim örtlich zuständigen Finanzamt nachgefragt werden.

