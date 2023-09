Die Gemeinde Schönefeld tritt beim STADTRADELN 2023 an

Drei Wochen ohne Auto: Die diesjährige STADTRADELN-Aktion des Landkreises Dahme-Spreewald beginnt am 9. September. Alle, die in der Gemeinde Schönefeld wohnen, arbeiten, eine Schule oder sonstige Einrichtung besuchen, sind herzlich eingeladen, drei Wochen lang das Auto stehenzulassen und so viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Im sportlichen Wettstreit mit anderen Radfahr-Teams werden im dreiwöchigen Aktionszeitraum alle mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer über die STADTRADELN-App oder die Aktions-Website gesammelt.

Ziel ist es, wie schon 2021 und 2022, als Gemeinde Schönefeld die Kommune mit den meisten gefahrenen Kilometern im Landkreis zu werden und die Gesamtleistung des Vorjahres von knapp 48.800 Kilometern zu übertreffen. Jede Unterstützung ist willkommen.

Nähere Informationen gibt es auf dem Stadtradeln-Flyer 2023 sowie unter www.stadtradeln.de/schoenefeld, wo man sich auch direkt anmelden und als Team oder Einzelperson registrieren kann.

Zum Auftakt startet am Samstag, den 09. September um 10:00 Uhr am S-Bahnhof Wildau (TH Wildau-Gelände) die „Tour de Wildau 2023“. Die 20 Kilometer lange Route führt über Niederlehme, Senzig, Zeesen und Königs Wusterhausen wieder zurück nach Wildau. Für Verpflegung ist gesorgt.

Symbolfoto: Pixabay.com