BER – Sommerflugplan 2026

Mit Beginn des Sommerflugplans erweitern die Fluggesellschaften am BER ihr Angebot um einige spannende neue Reiseziele. Vom 29. März bis zum 24. Oktober fliegen insgesamt 80 Airlines zu 155 Zielen in 55 Ländern.

Das Angebot reicht von Städte-Destinationen für Wochenendausflüge, Geschäftsreisen bis zu erholsamen Strand- und Fernreisen. Mallorca und Antalya sowie die Städte Paris, Wien und Zürich stehen weiterhin ganz oben auf der Liste der Top-Reiseziele ab BER.

Air Canada startet im Sommer 2026 eine neue Langstreckenverbindung zum BER und verbindet die Hauptstadtregion vom 3. Juli bis zum 11. Oktober nonstop mit Montréal, der zweitgrößten Stadt Kanadas. Dreimal pro Woche hebt die größte kanadische Fluggesellschaft am BER in Richtung Québec ab und in der Zeit vom 19. Juli bis zum 6. September fliegt sie sogar viermal pro Woche.

Air Transat verbindet den BER ab dem 3. Mai wieder dreimal pro Woche mit Toronto in Kanada. Damit startet die kanadische Airline früher in die Saison als im Vorjahr und erhöht zugleich ihre Frequenz um einen zusätzlichen wöchentlichen Flug. Die Nonstop-Verbindung steht bis einschließlich 23. Oktober im Flugplan. Über den Toronto Pearson Airport (YYZ) bietet Air Transat Reisenden im Codeshare mit Porter Airlines bequeme Anschlussmöglichkeiten zu weiteren Zielen in Kanada und den USA.

Zusätzlich wird New York an der US-Ostküste täglich von zwei Airlines angesteuert. Delta Air Lines fliegt im Sommerflugplan wieder nonstop vom BER in die USA. Deutlich früher als im Vorjahr, bereits ab dem 29. März, verbindet die Airline die Hauptstadtregion mit New York an der US-Ostküste. Zunächst wird die Strecke fünfmal pro Woche (außer dienstags und freitags) geflogen. Vom 1. Mai bis zum 25. Oktober starten die Flugzeuge dann täglich in Richtung USA. United Airlines setzt seine tägliche Verbindung zum Flughafen Newark/New York fort.

Über die vier zentralen Drehkreuze – Montréal, Toronto, New York JFK und Newark – haben Reisende vielfältige Weiterflugmöglichkeiten zu attraktiven Zielen in ganz Nordamerika.

Hainan Airlines fliegt auch im Sommerflugplan fünfmal pro Woche in die chinesische Hauptstadt Peking. Von dort aus können Anschlussflüge zu zahlreichen Zielen in China und Asien, wie Shanghai, Chengdu, Tokio und Bangkok, komfortabel erreicht werden.

airBaltic erhöht im kommenden Sommerflugplan die Flugfrequenz auf den Strecken nach Riga und Vilnius jeweils um einen Flug. Nach Riga gibt es dann insgesamt zehn Flüge pro Woche, nach Vilnius drei.

AJet startet ab dem 30. Juni einmal pro Woche nach Bodrum. Mit der neuen Verbindung bringt die türkische Fluggesellschaft Reisende direkt zu einem der beliebtesten Sommerreiseziele an der Ägäis und stärkt damit das touristische Angebot ab BER.

easyJet fliegt ab dem 23. Juni dreimal pro Woche zum Flughafen Mailand-Malpensa, der günstig zum Alpenvorland, zum Lago Maggiore und zum Comer See liegt. Im September und Oktober steht Mailand-Malpensa dann sogar täglich außer samstags im Flugplan ab BER. Die neue Verbindung ergänzt das bestehende Angebot nach Mailand-Linate, das easyJet bereits mehrmals pro Woche bedient.

Eurowings erweitert sein Angebot am BER im Sommer 2026 deutlich. Die Lufthansa-Tochter bietet neue Verbindungen in die europäischen Hauptstädte London, Lissabon und Sarajevo sowie zu beliebten Feriendestinationen. Gleichzeitig wächst die BER‑Basis um zwei zusätzliche Flugzeuge auf insgesamt neun Maschinen.

London, die Hauptstadt Großbritanniens, steht mit Beginn des Sommerflugplans ab dem 29. März 12-mal wöchentlich im Flugplan von Eurowings ab BER. In Richtung der portugiesischen Hauptstadt Lissabon fliegt die Lufthansa-Tochter ab dem 30. März bis zu dreimal pro Woche. Nach Sarajevo in Bosnien und Herzegowina geht es ab dem 9. Mai ebenfalls bis zu zweimal pro Woche. Ab dem 7. April steuert Eurowings zweimal pro Woche Neapel in Italien an. Ab dem 10. Mai nimmt Eurowings zwei wöchentliche Verbindungen nach Olbia im Osten von Sardinien auf. Am 9. Juli folgt Kavala in Griechenland, ebenfalls mit zwei Flügen pro Woche. Zusätzlich erhöht die Airline die Frequenz zu beliebten Zielen wie Palma de Mallorca und Bilbao in Spanien, Zürich in der Schweiz, Stockholm und Göteborg in Schweden, Split in Kroatien, Faro in Portugal, Helsinki in Finnland sowie Larnaka auf Zypern.

Ab dem 22. September nimmt Volotea eine neue Verbindung vom BER nach Florenz auf und fliegt zweimal pro Woche in die Toskana. Die spanische Fluggesellschaft verbindet den BER damit mit einem neuen, attraktiven Städteziel in Italien.

Wizz Air baut das Flugangebot am BER aus und startet im Sommerflugplan 2026 in seine bislang größte Wachstumsphase. Die Fluggesellschaft erweitert ihr Angebot um neue Verbindungen und baut bestehende Strecken durch mehr Frequenzen beziehungsweise den Einsatz größerer Flugzeuge aus. Das Gesamtangebot an Sitzplätzen erhöht sich um 90 Prozent im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres. Insgesamt fliegt die Airline im Sommerflugplan 2026 zwölf Ziele vom BER aus an.

Bereits seit dem 16. März fliegt Wizz Air viermal pro Woche in die slowakische Hauptstadt Bratislava. Ab dem 30. März bietet sie drei wöchentliche Flüge nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina an und erweitert ihr Angebot ab dem 31. März um ebenfalls drei wöchentliche Verbindungen nach Cluj-Napoca in Rumänien. Timișoara in Rumänien steht ab dem 21. Mai neu im Flugplan ab BER und wird zweimal pro Woche angesteuert. Gleichzeitig führt Wizz Air die erfolgreiche Verbindung nach Bukarest fort. Die Hauptstadt Rumäniens wird dann täglich bedient. Auf den etablierten Routen nach Belgrad in Serbien, Chişinău in der Republik Moldau, Tirana in Albanien und Varna in Bulgarien erweitert Wizz Air ihr Angebot durch zusätzliche Flüge oder den Einsatz größerer Flugzeuge.

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