Auszeichnung für familienfreundliche Unternehmen

Unter dem Motto „Zusammen stark – gemeinsam gestalten“ lädt Landrat und Schirmherr des Unternehmerpreises „Familienfreundlich in PM“ Marko Köhler am Mittwoch, 24. Mai, zu einer Preisverleihung nach Teltow ein.

Vor dem Hintergrund des europaweiten Arbeitskräftemangels spielt ein familienfreundliches Arbeitsumfeld die immer größere und entscheidendere Rolle, um dringend benötigte Arbeitskräfte in die Unternehmen, Betriebe oder Einrichtungen zu bekommen oder sie dort halten zu können. Die Gewinnung von Mitarbeitenden und deren Verbleib stellt somit eine wichtige Unternehmensaufgabe dar.

Erneut wird es drei erstplatzierte Unternehmen beim Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“ geben. Die Unterteilung erfolgt dabei nach der Unternehmensgröße. Es wird einen Preis für die Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern, einen weiteren für kleine Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, und einen für mittlere Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern geben. Nach den Laudationen und Preisverleihungen folgt ein Podiumsinterview unter dem Titel „Zusammen stark – gemeinsam gestalten“. Die Preisverleihung beginnt am 24. Mai um 16:00 im Teltower Rathaus (Stubenrauchsaal). Highlight ist die Verleihung des Unternehmerpreises „Familienfreundlich in PM“.

Zum Abschluss bietet sich wie immer die Gelegenheit zum Austausch mit Experten und Unternehmern bei einem kleinen Imbiss. Die Veranstaltung wird organisiert vom Netzwerk Schule und Wirtschaftsforum PM in der TGZ PM GmbH, der kreislichen Wirtschaftsförderung und vom Büro für Chancengleichheit, Vielfalt und Senioren des Landkreises Potsdam-Mittelmark. PM

