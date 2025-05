Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zum Teltower Forum ein

Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Sebastian Rüter am 26. Mai ab 18:30 Uhr zum Teltower Forum ein. Im Ernst-von-Stubenrauch-Saal des Teltower Rathauses werden neben Sebastian Rüter auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller und Michaela Herzberg, Inhaberin von Faust Medizintechnik, an der Podiumsdiskussion teilnehmen.

Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal haben sich zu einer wirtschaftlich sehr erfolgreichen Region entwickelt. Zahlreiche mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen haben hier ihren Platz gefunden. Damit einhergehend sind auch viele gut bezahlte Arbeitsplätze entstanden. Doch die aktuellen Herausforderungen machen auch hier nicht Halt.

Der wirtschaftliche Abschwung und der Fachkräftemangel bremsen die wirtschaftliche Entwicklung. Welche Folgen dies für die Region haben könnte, ist noch offen. In einer Zeit wirtschaftlicher Umbrüche stellen sich viele Fragen: Wie ist die wirtschaftliche Situation in der Region aktuell zu bewerten? Welche Rahmenbedingungen müssen zukünftig verändert werden? Was müssen die Unternehmen tun, um auch im internationalen Wettbewerb bestehen zu können? Und: Welche politischen Impulse sind notwendig, um die Regional- und Wirtschaftsentwicklung in der Zukunftsregion TKSN weiter voran zu bringen? Sebastian Rüter diskutiert diese und andere Fragen gemeinsam mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller, der Inhaberin von Faust Medizintechnik Michaela Herzberg, der Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg und den interessierten Gästen.

Foto: Redaktion