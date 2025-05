Gewerbe- & Job-Messe Teltow erstmals in der Grace-Hopper-Gesamtschule

Am 4. Juli öffnet die Gewerbe- & Job-Messe Teltow ihre Türen, erstmals in der modernen Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow. Von 10:00 bis 17:00 Uhr präsentieren Unternehmen aus der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) ihre Ausbildungs- und Jobangebote. Organisiert wird die Veranstaltung wie in den Vorjahren vom Regionalen GewerbeVerein TKS e.V.

Die diesjährige Messe findet erstmals in der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow statt. Die moderne Schule bietet eine optimale Infrastruktur und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch zu Fuß gut erreichbar. Die S-Bahn-Station Teltow Stadt liegt nur wenige Gehminuten entfernt, und mehrere Buslinien halten direkt vor der Schule. Die Messe richtet sich an Schüler, Fachkräfte, Quereinsteiger und alle, die sich über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der Region informieren möchten. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, moderiert von Jens Herrmann, Chefredakteur und Moderator bei BB RADIO. Ein besonderes Highlight ist das Schüler-Interview MESSEspezial, bei dem Auszubildende verschiedener Ausstellerfirmen ihre Ausbildungsbetriebe vorstellen.

Schirmherrschaft und kulinarische Angebote

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernimmt Daniel Keller, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg. Für das leibliche Wohl sorgt die Abiturklasse der Grace-Hopper-Gesamtschule mit leckeren Snacks und Getränken. Unternehmen, die sich auf der Messe präsentieren möchten, können sich noch bis zum 31. Mai anmelden. Es stehen verschiedene Ausstellerpakete zur Verfügung, die unterschiedliche Leistungen beinhalten.

Foto: Redaktion