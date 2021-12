Zweiter Teltower Corona-Impftag

Aufgrund der hohen Nachfrage organisiert die Stadt Teltow am 22. Dezember einen zweiten Corona-Impftag und unterstützt damit die bundesweite Impfkampagne.

Mit einem zweiten Impftag am Mittwoch, 22. Dezember 2021 zwischen 09:00 und 16:00 Uhr, will die Stadt Teltow die bundesweite Impfkampagne unterstützen und ihren Bürgerinnen und Bürgern erneut ein Angebot zum Gesundheitsschutz machen. Dabei arbeitet die Stadt mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Brandenburg an der Havel e. V., zusammen. Zwei Impfteams des DRK werden im Teltower Stubenrauchsaal die Impfungen vornehmen.

„Nach den positiven Erfahrungen unseres ersten Teltower Impftages im November haben wir uns bemüht, erneut ein Impfangebot zu organisieren. Denn nach wie vor übersteigt die Nachfrage nach Impfungen das Angebot in unserer Region deutlich“, sagt Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt. „Die Impfung ist aber die einzige Möglichkeit, die vierte Welle der Pandemie wirksam zu bekämpfen.“ Schmidt dankte ausdrücklich dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Brandenburg an der Havel e. V. für die schnelle und unkomplizierte Kooperation.

Es werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und auch die sogenannten Booster-Impfungen (dritte Impfung) angeboten. Verwendet wird voraussichtlich der Biontech-Impfstoff. Die Impfwilligen müssen mindestens 18 Jahre alt und symptomfrei sein. Im Vorfeld des zweiten Teltower Impftages werden Termine an Interessierte vergeben, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

Der zweite Teltower Corona-Impftag im Überblick:

Wann: Mittwoch, 22. Dezember 2021

Zeit: 09:00 bis 16:00 Uhr

Wo: Stubenrauchsaal im Neuen Rathaus Teltow, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow

(Wichtig: Eingang über den Haupteingang des Rathauses am Marktplatz)

Anmeldung: Impfwillige benötigen einen Termin. Die Terminbuchung ist per E-Mail an s.krause@teltow.de möglich. Die Termine sind begrenzt und werden in der Reihenfolge der eingegangenen E-Mails vergeben. Der genaue Zeitpunkt der Impfung zwischen 09:00 und 16:00 Uhr wird von der Stadt Teltow festgelegt und der impfwilligen Person per E-Mail mitgeteilt. Impfwillige sollten deshalb grundsätzlich jeden Termin zwischen 09:00 und 16:00 Uhr wahrnehmen können.

Mitzubringen zum Impftag sind:

Impfausweis Personalausweis Versichertenkarte ausgefüllte Einverständniserklärung inkl. Anamnesebogen für die Impfung

Die Einwilligungserklärung steht hier zum Download bereit. ausgefüllter Aufklärungsbogen für die Impfung

Der Aufklärungsbogen kann hier heruntergeladen werden.

Möglich sind: Erstimpfung, Zweitimpfung und Booster-Impfung (3. Impfung) voraussichtlich mit dem Impfstoff von Biontech.

Für eine gewünschte Booster-Impfung gilt: Die letzte Impfung muss mindestens fünf Monate zurückliegen. Ausnahmen sind Boosterimpfungen von Menschen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden: Hier beträgt die Frist vier Wochen.

Bitte beachten: Eine erfolgte Grippe-Schutzimpfung sollte mindestens 14 Tage her sein. Die Ärzteteam bittet darum, möglichst pünktlich zum ausgemachten Termin zu erscheinen, damit Warteschlangen vermieden werden. PM

Bild: Redaktion