Teltow putzt sich raus

Der diesjährige Frühlingsputz in der Stadt Teltow, zu dem die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, findet am 29. März statt. Auf verschiedenen Routen oder auch wahlweise im Stadtgebiet heißt es dann „Müll sammeln“.

Der Treffpunkt ist um 09:00 Uhr auf dem Marktplatz Teltow in der Altstadt. Wer den Ortsteil Ruhlsdorf verschönern möchte, findet sich bitte um 09.30 Uhr am Parkplatz der Grundschule „Am Röthepfuhl“ ein. An beiden Treffpunkten werden Arbeitsutensilien ausgegeben. Ab 11.30 Uhr treffen sich die Teilnehmenden dann wieder auf dem Marktplatz in der Altstadt. Es wird gemeinsam Bilanz gezogen bei einem gemütlichen Ausklang am Grill.

Foto: Stadt Teltow