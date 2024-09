Teltow – Einbruch auf dem Gelände eines Autohauses

In der Nacht vom 18. zum 19. September drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in Teltow ein, teilt die Polizeidirektion West mit. Dort öffneten die Unbekannten gewaltsam einen abgestellten Pkw Mini. An dem Fahrzeug wurden der Kühlergrill und Teile aus dem Motorraum abmontiert und entwendet. Dem Autohaus entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Foto: R_B_by_Timo-Klostermeier /pixelio.com