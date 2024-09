Thomas de Maizière in der Garnisonkirche Potsdam

Im Rahmen der Interkulturellen Woche findet in der Potsdamer Garnisonkirche am 23. und 24. September erstmals eine „Lebendige Bibliothek“ statt. Unter anderem ist ein Gespräch mit Minister a.D. Dr.Thomas de Maizière geplant.

Demokratie braucht Austausch. Daher fördert die Garnisonkirche Potsdam den gesellschaftlichen Diskurs. In der kommenden Woche gibt es gleich zwei Gelegenheiten, bei Veranstaltungen ins Gespräch zu kommen.

Lebendige Bibliothek: Montag, 23. September, 18:00 Uhr



Im Rahmen der Interkulturellen Woche veranstaltet die Garnisonkirche Potsdam am Montag, 23. September, erstmals eine „Lebendige Bibliothek“. Dabei kommen Menschen als „Bücher“ mit ihren Lebensgeschichten zu Wort. Im Fokus stehen Bürgerinnen und Bürger, die in der DDR einer Religionsgemeinschaft angehörten. Interessierte erfahren von ihren Erlebnissen und deren Bedeutung für unsere Gegenwart. Die Veranstaltung wird gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Beginn: 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei.



Thomas de Maizière im Gespräch: Dienstag, 24. September, 19:00 Uhr

Auf welchen Werten fußt unsere Gesellschaft? Wer gibt sie vor? Wie werden sie verteidigt? Darüber und über die Ergebnisse der Wahl spricht Dr. Martina Weyrauch (Brandenburger Landeszentrale für Politische Bildung) mit Minister a.D. Dr. Thomas de Maizière. Thomas de Maizière, geboren in Bonn, heute heimisch in Dresden, hat über vier Jahrzehnte Politik erlebt und mitgestaltet. Er sagt: „Seit 1989/90 lebe und arbeite ich für die deutsche Einheit.“ Beginn: 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Ticketreservierung an der Kasse im Foyer der Garnisonkirche Potsdam oder online im Ticketshop unter www.garnisonkirche-potsdam.de.

Fotos: Garnisonkirche Potsdam / Norbert Ittermann