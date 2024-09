Mehr Bäume für Teltow

Mehrere Familien ermöglichten, dass in Seehof im Oktober ein Birnbaum gepflanzt, beschildert und gepflegt wird, informiert die Initiative „Teltow natürlich“. Der Baum fungiert somit als Botschafter für das sechste Ziel der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, nämlich sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen.

Die Initiative „Teltow natürlich“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu unterstützen und für deren Anliegen zu werben. Die Weltgemeinschaft hat sich 17 Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt. In Teltow erfolgt eine Beschriftung der neu gepflanzten Bäume mit jeweils einem dieser Ziele. „So werden die Bäume selbst zu Botschaftern“, sagt Heinz Pilz von der Initiative „Teltow natürlich“. Er betont, dass alle Bäume auf städtischen Flächen Geschenke an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind. Die neu gepflanzten Bäume haben Paten, die sich um sie kümmern.

Zur Unterstützung des Projekts die Initiative auch den Betreiber der BIOMALZ-Fabrik, die Salem Grundstücksgesellschaft mbH, gewinnen. Noch diesen Herbst kann auf dem traditionsreichen Teltower Gewerbehof die Bepflanzung mit einem Feldahorn und einer Rotbuche erfolgen. Darüber hinaus konnte das BIOMALZ-Team ihren Geschäftspartner, die EUROGERM Deutschland GmbH, mit ins Boot nehmen. In Planung befinden sich weitere Bäume.

„Teltow natürlich“ hat die Pflanzung von sogenannten Zukunfts-Bäumen initiiert.

„Teltow natürlich“ betont daß es ohne die Projektbegleitung der Stadt Teltow und deren Unterstützung durch das Grünflächenamt mit den vielen kommunalen Standorten, es nicht möglich gewesen wäre, das Projekt mit Null-Euro-Budget rein ehrenamtlich, ohne öffentliche Fördermittel, zu starten. Wenn alles klappt wir die Initiave bis Ende des Jahres dank der umfangreichen Unterstützung und der vielen Mitwirkenden über 20 Bäume gepflanzt und beschildert haben. Einige Baumarten und Ziele wurden bereits mehrfach gewählt. Die drei Ziele: Bezahlbare und saubere Energie (Ziel 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (Ziel 8) und Industrie, Innovation und Infrastruktur (Ziel 9) wurden bisher noch nicht verwendet.

Seit August gibt es auch einen „Bäume für 17 Ziele Weg“ . Zusätzlich zu den Standorten wurde auch die Wegführung online kartiert. Der Weg wird jeweils entsprechend den hinzukommenden Standorten angepasst. Ein Hinweis für alle die sich auf den Weg machen möchten, am Regionalbahnhof tangiert der „Bäume für 17 Ziele Weg“ den Fontaneweg F5 und am Markplatz trifft er auf den Jakobsweg (Nr. 13), den Via Imperii.

