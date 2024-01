Stadt Teltow gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Anlässlich des Internationalen Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus findet in der Teltow am 27. Januar eine Kranzniederlegung statt. Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz. Seit 1996 ist dieses Datum durch Proklamation des Bundespräsidenten Roman Herzog als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus eingeführt. In Teltow findet am Samstag um 11:00 Uhr eine Kranzniederlegung am VVN-Denkmal in der Sandstraße statt.

Foto: Stadt Teltow