Gemeinsam die Demokratie verteidigen – Demos in Potsdam-Mittelmark

Kleinmachnow4Future ruft für den 28. Januar zu einer Kundgebung zur Verteidigung der Demokratie gegen alte und neue Nazis auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow auf. Die Grünen in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf schließen sich dem Aufruf an. Für das Wochenende sind in der Region zahlreiche Veranstaltungen gegen Rechts geplant.

Am Sonntag lädt Kleinmachnow4Future ein, auf dem Rathausplatz in Kleinmachnow gegen Rechts zu demonstrieren. „Jetzt sind auch wir in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf gefragt: Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, als Zivilgesellschaft ein solidarisches Miteinander zu verteidigen. Wir sind entschlossen, laut und aktiv zu werden: für eine offene, demokratische, plurale und solidarische Gesellschaft, gemeinsam gegen den Rechtsruck in Deutschland und Europa! Schweigen ist keine Option! Wir müssen sichtbar und hörbar werden. Die Zeit zu handeln ist jetzt, denn bei den Kommunal-, Landtags- und Europawahlen in 2024 geht es um viel!“, so Kleinmachnow4Future in ihrem Aufruf an die Region Teltow-Stahnsdorf-Kleinmachnow. Weitere Termine in der Region sind: Samstag, 27. Januar um 10:00 Uhr auf dem Markgrafenplatz in Lehnin, um 13:00 Uhr auf dem Nicolaiplatz in Brandenburg (Havel), um 16:00 Uhr auf dem Marktplatz in Borkheide und am Montag, 29. Januar um 17:00 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Belzig.

Foto: Pixabay.com