Der Landtag Brandenburg hat am 14. Januar das 10-jährige Jubiläum der Einweihung des neuen Parlamentsgebäudes begangen. Aus diesem Anlass hielt Landtagspräsident a.D. Gunter Fritsch auf Einladung von Landtagspräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke eine Rede vor Beginn der Plenarsitzung.

Landtagspräsident a.D. Gunter Fritsch erinnerte am Mittwoch an die Entscheidungsfindung zum Wiederaufbau des historischen Stadtschlosses sowie die Bürgerbefragung der Landeshauptstadt Potsdam, die deutliche Zustimmung für einen Neubau am Alten Markt ergeben hatte.

„Wenn der König heute zu Besuch käme, würde er sich sofort fühlen wie zu Hause“, sagte Fritsch in seiner Rede. Der Mäzen Hasso Plattner habe dazu beigetragen, dass die Fassade im alten Originalstil wieder erbaut werden konnte, und dank Spenden seien Figuren auf dem Dach wiederaufgestellt worden. „So konnten wir einen Eindruck erzeugen, der dem ursprünglichen sehr nahekommt, von innen aber deutlich praktischer ist, als es damals war“, sagte der ehemalige Landtagspräsident. In Bezug auf die parlamentarische Arbeit mahnte er, dass Kompromisse notwendig seien, um miteinander arbeiten zu können: „Kompromisse sind keine Niederlage, sondern ein konstruktiver Baustein für ein gemeinsames, friedliches Zusammenleben“, sagte Fritsch.

Im Zweiten Weltkrieg 1945 völlig ausgebrannt, wurde das Stadtschloss in der DDR 1959-1960 abgerissen. Angesichts der zunehmenden Baufälligkeit des provisorischen Landtagsdomizils auf dem Potsdamer Brauhausberg und nach eingehenden vorausgegangenen Sondierungen fasste der Landtag Brandenburg im Jahr 2005 den Beschluss, ein neues Parlamentsgebäude in den Um- und Aufrissen des historischen Potsdamer Stadtschlosses zu errichten. Eine anschließende Bürgerbefragung der Stadt Potsdam erbrachte eine deutliche Zustimmung für einen Landtagsneubau auf dem Alten Markt. Die Planungen und Bauarbeiten des Landtagsgebäudes nahmen rund neun Jahre in Anspruch. Am 21. Januar 2014 wurde das Parlament mit einer Feierstunde offiziell eingeweiht. Das Stadtschloss ist eines der größten Bauwerke Potsdams und prägt im Ensemble mit dem Alten Markt, dem Marstall und dem Lustgarten das Stadtbild. Rund 890.000 Besucherinnen und Besucher haben seitdem den neuen Landtag besichtigt.

