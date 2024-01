Herr Bürgermeister, wie viel verdienen Sie und wann?

Unter dem Motto „Frag doch mal den Bürgermeister“ stellte sich Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt am 22. Januar 2024 in lockerer Runde im Jugendhaus Schiffer den Fragen junger Teltowerinnen und Teltower.

Wenn Kinder im Alter von circa 3 Jahren den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung verstehen, beginnen sie, Fragen zu stellen. Statistisch gesehen stellt jedes Kind bis zu 500 Fragen pro Tag. Und oft interessieren sie sich für mehr, als die Eltern auffangen können. Aber was ist mit einem Bürgermeister? Kann er alle Fragen der Kinder beantworten? Rund 40 Kinder und Jugendliche befragten am Montag den Bürgermeister von Teltow zu den verschiedensten Themen. Gleichzeitig teilten sie ihm ihre Wünsche mit. Unter anderem forderten sie eine Eislaufbahn im Winter, kostenlose Schülertickets und eine Anime-Messe für Teltow. Schwerpunktthemen waren aber vor allem die Sanierung und Ausstattung der Schulen, die Sicherheit auf dem Schulweg und der Wunsch nach mehr Spiel- und Sportgeräten. Ebenso wichtige Themen waren die hohen Mieten und der Umweltschutz in Teltow. Über eine Stunde stand Thomas Schmidt den Jugendlichen Rede und Antwort. Die nächste Kinder- und Jugendfragestunde soll im zweiten Halbjahr 2024 stattfinden. Dann haben alle jungen Teltowerinnen und Teltower wieder die Möglichkeit, ihre Fragen rund um das Rathaus und die Stadt Teltow zu stellen. Thomas Schmidt würde sich freuen, wenn sich wieder viele Kinder und Jugendliche beteiligen.

Foto: Stadt Teltow