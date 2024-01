Autobrände in Kleinmachnow

Am Abend des 22. Januar brannten in Kleinmachnow mehrere Autos. Der Schaden ist beträchtlich.

Über die Rettungsleitstelle wurde die Polizei am Montagabend über einen brennenden Pkw in Kleinmachnow informiert. Zuvor hatte ein Zeuge den Notruf gewählt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war zunächst ein Pkw VW in Brand geraten, das Feuer griff dann auf zwei weitere Pkw, jeweils Mercedes, über. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, die sich an die Anzeigenaufnahme anschließen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Foto: Pixabay.com