Heftige Sturmböen über Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den 24. Januar vor schweren Sturmböen in Brandenburg. Es werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern erwartet.

Das Frontensystem eines Sturmtiefs über Nordeuropa hat Brandenburg und Berlin erreicht. Das Sturmfeld beeinflusst die Region bis in die Nacht zum Donnerstag. Am Donnerstag setzt sich dann von Westen zögerlich Hochdruckeinfluss durch.

Heute Vormittag rasche Windzunahme und Drehung von Südwest auf West. Nachfolgend verbreitet Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h, in Schauernähe schwere Sturmböen um 90 km/h. In der Nacht zum Donnerstag zögerliche Windabschwächung. Am Donnerstag weiterhin Windböen um 60 km/h aus West bis Nordwest. Am Nachmittag weitere Windabnahme.

Foto: Pixabay. com