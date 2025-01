Bürgermeisterwahl Kleinmachnow: Live dabei – vor Ort oder virtuell

Am 26. Januar, wählt Kleinmachnow einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Interessierte haben die Chance, live dabei zu sein, wenn Wahllokal für Wahllokal die Entscheidung näher rückt, denn die Gemeinde Kleinmachnow lädt ein zur Wahlparty im Bürgersaal im Rathaus Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10.

Wird es für einen der drei Kandidierenden bereits eine absolute Mehrheit und somit eine Entscheidung geben, oder geht es am 16. Februar in die Stichwahl? Ab 18:00 Uhr kann auf der großen Leinwand verfolgt werden, wie erste Auszählungsergebnisse zu Grafiken werden und wie mit jedem weiteren Wahllokal das Bild ein Stück deutlicher wird. Gemeinsam mit anderen Kleinmachnowern und Kleinmachnowerinnen und wohl auch den Kandidierenden lässt sich spekulieren oder diskutieren, hoffen oder bangen, freuen oder ärgern. Der Bürgersaal ist ab 18:00 Uhr geöffnet. Mit ersten Zahlen ist ab etwa 18:20 Uhr zu rechnen. Und wer es nicht schafft, ins Rathaus zu kommen, dem stehen am Sonntag ab 18:00 Uhr, alle eingehenden Ergebnisse natürlich auch auf der Gemeinde-Website zur Verfügung.

Foto: Redaktion