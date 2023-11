Polizei sucht Tatverdächtigen nach Computerbetrug

Im März dieses Jahres ist einer Frau in einem Supermarkt in der Oderstraße in Teltow aus ihrer Handtasche die Geldbörse gestohlen worden. Neben Bargeld befand sich darin auch eine EC-Karte der Frau. Die Frau verständigte die Polizei und ließ die Bankkarte sperren. Diese kurze Zeitspanne bis zur Sperrung der Karte hatte der unbekannte Täter jedoch bereits genutzt, um unberechtigt einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto der Frau abzuheben. Von der widerrechtlichen Abhebung an einem Geldautomaten in der Rheinstraße in Teltow liegen Bilder vor, mit denen die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen sucht.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die auf den Bildern abgebildete Person? Wo trat sie vielleicht schon einmal bei ähnlichen oder gleichartigen Taten auf?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer über die Telefonnummer 0331 5508-0 entgegen.

Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis. Bitte geben Sie auch in diesem Fall die Fahndungsnummer an.

Foto:Polizei Brandenburg